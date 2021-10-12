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Власть растеряна и не знает, как бороться с теневым рынком сигарет, - Южанина

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Киев, Вторник 12 октября 2021 16:45
Власть растеряна и не знает, как бороться с теневым рынком сигарет, - Южанина Фото: народный депутат Нина Южанина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Депутат Верховной рады Нина Южанина считает провальной борьбу с теневым рынком сигарет в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа во время круглого стола, организованного Growford Institute и Институтом Горшенина.

"Борьба с теневым рынком не имеет никакого успеха, стала провальной. Причин тому несколько. Что будет дальше происходить, я не могу сказать даже ориентировочно, потому что я вижу полную растерянность в профильном комитете, где я работаю, и не вижу какого-то понимания, каким путем идти в этой борьбе, в Министерстве финансов", - заявила она.

По ее словам, решение властей часто принимаются на эмоциях и без глубокого понимания рынка. По мнению Южаниной, именно таким есть налоговый законопроект №5600, где заложили, в том числе, повышение акциза на сигареты.

"Мне кажется, что законопроект 5600 будет принято в ближайшее время. Очевидно, что у власти нет другой альтернативы, где взять быстрые и гарантированные деньги, и они видят их в этом направлении", - сказала она.

Депутат сомневается, что повышение ставок приведет к ожидаемому повышению налоговых поступлений.

"Я давала запрос о соотношении повышения проиндексированной ставки, которая работает с 1 января 2021 года, и поступлений в бюджет - есть ли прямая корреляция? Ее нет. Но не все это воспринимают как факт. Если говорить о количестве сигарет, с которых уплачены налоги, и сравнить с прошлым соответствующим периодом, они значительно меньше, чем были. Это на самом деле означает либо уменьшение производства или увеличение теневого оборота", - сказала Южанина.

Как сообщалось, ранее во время этого же круглого стола в Growford Institute заявили, что высокий уровень тенизации табачного рынка в Украине связан с тремя основными факторами.

Кроме того, исследователи независимой неправительственной организации Growford Institute установили, что быстрое увеличение акцизной нагрузки на производство сигарет не приводит к пропорциональному росту налоговых поступлений, а наоборот - стимулирует развитие нелегального рынка.

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