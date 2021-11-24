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Власть простила Коломойскому долг в 4,7 млрд гривен, - экс-член АМКУ

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Киев, Среда 24 ноября 2021 10:34
Власть простила Коломойскому долг в 4,7 млрд гривен, - экс-член АМКУ Фото: олигарх Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Игорю Коломойскому разрешили не платить антимонопольный штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-члена Антимонопольного комитета Агии Загребельской на своей странице в Facebook.

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского, в частности. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет", - сообщила Загребельская.

Она заявила, что 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе скандальное решение Окружного админсуда, освободившее АЗС Коломойского от уплаты штрафа 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин и дизельное топливо.

Напомним, Игорь Коломойский контролирует 1540 АЗС (25% всех заправочных станций в стране), работающих под 11 брендами. Все 1540 АЗС олигарха устанавливают одинаковые цены на бензин и дизтопливо. В отдельных регионах доля АЗС олигарха превышает 40%. В частности, в Днепропетровской области из 475 АЗС - ему принадлежит 213 стаций или 45%.

Как сообщалось, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским и его связям с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, как сообщалось, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.

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