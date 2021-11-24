Власть простила Коломойскому долг в 4,7 млрд гривен, - экс-член АМКУ

Игорю Коломойскому разрешили не платить антимонопольный штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-члена Антимонопольного комитета Агии Загребельской на своей странице в Facebook.

"Предлагаю 23 ноября в календаре назвать днем олигарха и сделать государственным выходным. Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского, в частности. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет", - сообщила Загребельская. Она заявила, что 23 ноября Апелляционный суд оставил в силе скандальное решение Окружного админсуда, освободившее АЗС Коломойского от уплаты штрафа 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин и дизельное топливо.