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Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд гривен, - екс-член АМКУ

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Київ, Середа 24 листопада 2021 10:34
Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд гривен, - екс-член АМКУ Фото: олігарх Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Ігорю Коломойському дозволили не платити антимонопольний штраф 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-члена Антимонопольного комітету Агії Загребельської на своїй сторінці в Facebook.

"Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем олігарха та зробити державним вихідним. Сьогодні ми маємо привід привітати олігархів взагалі та Коломойського, зокрема. Коломойському не треба платити 4,7 млрд грн до бюджету", - повідомила Загребельська.

Вона заявила, що 23 листопада Апеляційний суд залишив в силі скандальне рішення Окружного адмінсуду, яке звільнило АЗС Коломойського від сплати штрафу 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин і дизельне пальне.

Нагадаємо, Ігор Коломойський контролює 1540 АЗС (25% всіх заправних станцій в країні), які працюють під 11 брендами. Всі 1540 АЗС олігарха встановлюють одинакові ціни на бензин і дизпаливо В окремих регіонах доля АЗС олігарха перевищує 40%. Зокрема в Дніпропетровській області з 475 АЗС - йому належить 213 стацій або 45%.

Як повідомлялося, 23 жовтня в США поступила в продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв’язкам з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, як повідомлялось, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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