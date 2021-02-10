UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власть призвали провести экспертизу предложения "Альтис" по строительству аэродрома в Днепре

Автор: РБК-Украина

Государство должно провести экспертизу тендерного предложения компании "Альтис", которая выиграла конкурсный отбор на строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в городе Днепр. Предложенная цена на 30% ниже от той, которую ожидал заказчик закупки.

Об этом сообщил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Популярные новости
В 2020 не было приоритетных регионов, ремонты дорог проходили по всей стране, - нардеп 05 декабря 2020
АМКУ требует от УЗ обеспечить грузоперевозчикам рыночные условия 12 октября 2020
В Луганской области продолжается ремонт ключевых трасс 01 октября 2020
В Черновицкой области идет ремонт уникальной дороги в горной местности 16 октября 2020
В Одессе появится еще один Oddissey MAX 12 сентября 2020
Кличко требует привлечь к уголовной ответственности виновных в инциденте на Шулявском мосту 15 декабря 2020
Движение по мостам в Запорожье откроют уже в этом году 18 ноября 2020
SkyUp запускает рейсы из Украины в Италию: названа дата 02 февраля 2021
На авиакомпанию SkyUp подали в суд из-за долгов почти на 40 млн грн 08 декабря 2020
NASA отправила на МКС ракету Antares, частично изготовленную в Украине 03 октября 2020

По его мнению, пакет документов "Альтис" нуждается в тщательной экспертной оценке.

"В вопросе экономии бюджетных денег есть разумные пределы, где во главе угла стоят качество взлетки и безопасность ее эксплуатации. Экспертиза должна установить, какие материалы и решения вошли в расчет такой стоимости. При оценке проекта нужно детально изучить реалистичность предложенной цены, посмотреть на нее в контексте длительности планового периода реализации проекта. В противном случае качество взлетно-посадочной полосы для аэропорта Днепр может вызывать вопросы безопасности ее эксплуатации - давайте помнить, что мы ждем там тяжелые самолеты. Или же участник торгов откровенно демпинговал ради этой победы, а на финише проекта мы узнаем, что денег не хватило, и увидим судорожные поиски недостающей суммы в бюджете", - отметил эксперт.

По словам эксперта и первый, и второй вариант создают риск срыва сроков важного для Днепра проекта - современный международный аэропорт горожанам обещали уже три президента Украины. Но много лет строительство аэропорта откладывалось или переносилось - у государства не хватало денег на строительство современной взлетно-посадочной полосы, которая относится к объектам стратегического назначения и находится в государственной собственности.

"Проявить интерес и настаивать на экспертизе должен не только непосредственный заказчик, но и местная городская и областная власть, Мининфраструктуры и даже ОП, поскольку обещал построить аэропорт в Днепре лично президент. Они тоже вправе поинтересоваться, что там для города закупили из Киева через госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов", - добавил эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, компания "Альтис-Констракшн" выиграла тендер на строительство для государства взлетно-посадочной полосы в международном аэропорте Днепр. Ее ценовое предложение оказалось самым низким среди шести компаний-участниц тендера.

Как известно, строительство аэропорта в Днепре осуществляется по модели государственно-частного партнерства.

Строительство взлетно-посадочной полосы, находящейся в государственной собственности, финансируется из госбюджета, строительство аэровокзального комплекса обеспечивает инвестгруппа DCH Александра Ярославского как частный инвестор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Днепраэропорттендер
Читайте также
Филатов: городская власть открыта к диалогу с учреждениями высшего образования
Днепр одержал победу в международном конкурсе светового дизайна LIT Awards
Прогноз погоды