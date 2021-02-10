Владу закликали провести експертизу пропозиції "Альтіс" щодо будівництва аеродрому в Дніпрі

На його думку, пакет документів "Альтіс" потребує ретельної експертної оцінки.

"В питанні економії бюджетних грошей є розумні межі, де на чолі кута стоять якість смуги і безпеку її експлуатації. Експертиза повинна встановити, які матеріали і рішення увійшли в такий розрахунок вартості. При оцінці проекту слід детально вивчити реалістичність запропонованої ціни, подивитися на неї в контексті тривалості планового періоду реалізації проекту. В іншому випадку якість злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро може викликати питання безпеки її експлуатації - пам'ятаймо, що ми чекаємо там важкі літаки. Або ж учасник торгів відверто демпінгував заради цієї перемоги, а на фініші проекту ми дізнаємося, що грошей не вистачило, і побачимо судомні пошуки відсутньої суми в бюджеті", - зазначив експерт.

За словами експерта і перший, і другий варіант створюють ризик зриву термінів важливого для Дніпра проекту - сучасний міжнародний аеропорт городянам обіцяли вже три президенти України. Але багато років будівництво аеропорту відкладалося або переносилося - у держави не вистачало грошей на будівництво сучасної злітно-посадкової смуги, яка належать до об'єктів стратегічного призначення і знаходиться у державній власності.

"Проявити інтерес і наполягати на експертизі повинен не тільки безпосередній замовник, але і місцева міська і обласна влада, Мінінфраструктури і навіть ОП, оскільки обіцяв побудувати аеропорт у Дніпрі особисто президент. Вони теж має право поцікавитися, що там для міста закупили з Києва через держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проектів", - додав експерт.