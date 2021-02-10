RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Владу закликали провести експертизу пропозиції "Альтіс" щодо будівництва аеродрому в Дніпрі

Автор: РБК-Україна

Держава повинна провести експертизу тендерної пропозиції компанії "Альтіс", яка виграла конкурсний відбір на будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту в місті Дніпро. Запропонована ціна на 30% нижча від тієї, яку очікував замовник закупівлі.

Про це повідомив голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Популярні новини
Рух на мостах в Запоріжжі відкриють вже у цьому році 18 листопада 2020
У Чернівецькій області триває ремонт унікальної дороги в гірській місцевості 16 жовтня 2020
NASA відправила до МКС ракету Antares, частково виготовлену в Україні 03 жовтня 2020
АМКУ вимагає від УЗ забезпечити вантажоперевізникам ринкові умови 12 жовтня 2020
В Луганській області триває ремонт ключових трас 01 жовтня 2020
В Одесі з'явиться ще один Oddissey MAX 12 вересня 2020
Кличко вимагає притягнути до кримінальної відповідальності винних в інциденті на Шулявському мосту 15 грудня 2020
На авіакомпанію SkyUp подали в суд через борги майже на 40 млн грн 08 грудня 2020
У 2020 не було пріоритетних регіонів, ремонти доріг відбувалися по всій країні, - нардеп 05 грудня 2020
SkyUp запускає рейси з України в Італію: названа дата 02 лютого 2021

На його думку, пакет документів "Альтіс" потребує ретельної експертної оцінки.

"В питанні економії бюджетних грошей є розумні межі, де на чолі кута стоять якість смуги і безпеку її експлуатації. Експертиза повинна встановити, які матеріали і рішення увійшли в такий розрахунок вартості. При оцінці проекту слід детально вивчити реалістичність запропонованої ціни, подивитися на неї в контексті тривалості планового періоду реалізації проекту. В іншому випадку якість злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро може викликати питання безпеки її експлуатації - пам'ятаймо, що ми чекаємо там важкі літаки. Або ж учасник торгів відверто демпінгував заради цієї перемоги, а на фініші проекту ми дізнаємося, що грошей не вистачило, і побачимо судомні пошуки відсутньої суми в бюджеті", - зазначив експерт.

За словами експерта і перший, і другий варіант створюють ризик зриву термінів важливого для Дніпра проекту - сучасний міжнародний аеропорт городянам обіцяли вже три президенти України. Але багато років будівництво аеропорту відкладалося або переносилося - у держави не вистачало грошей на будівництво сучасної злітно-посадкової смуги, яка належать до об'єктів стратегічного призначення і знаходиться у державній власності.

"Проявити інтерес і наполягати на експертизі повинен не тільки безпосередній замовник, але і місцева міська і обласна влада, Мінінфраструктури і навіть ОП, оскільки обіцяв побудувати аеропорт у Дніпрі особисто президент. Вони теж має право поцікавитися, що там для міста закупили з Києва через держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проектів", - додав експерт.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, компанія "Альтіс-Констракшн" виграла тендер на будівництво для держави злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Дніпро. Її цінова пропозиція виявилася найнижчою серед шести компаній-учасниць тендеру.

Як відомо, будівництво аеропорту у Дніпрі здійснюється за моделлю державно-приватного партнерства.

Будівництво злітно-посадкової смуги, що знаходиться в державній власності, фінансується з держбюджету, будівництво аеровокзального комплексу забезпечує інвестгрупа DCH Олександра Ярославського як приватний інвестор.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дніпроаэропорттендер
Читайте також
Філатов: міська влада відкрита до діалогу із закладами вищої освіти 
Дніпро здобув перемогу у міжнародному конкурсі світлового дизайну LIT Awards 
Прогноз погоди