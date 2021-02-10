Власть призвали провести экспертизу предложения "Альтис" по строительству аэродрома в Днепре

Государство должно провести экспертизу тендерного предложения компании "Альтис", которая выиграла конкурсный отбор на строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в городе Днепр. Предложенная цена на 30% ниже от той, которую ожидал заказчик закупки.

По его мнению, пакет документов "Альтис" нуждается в тщательной экспертной оценке.

"В вопросе экономии бюджетных денег есть разумные пределы, где во главе угла стоят качество взлетки и безопасность ее эксплуатации. Экспертиза должна установить, какие материалы и решения вошли в расчет такой стоимости. При оценке проекта нужно детально изучить реалистичность предложенной цены, посмотреть на нее в контексте длительности планового периода реализации проекта. В противном случае качество взлетно-посадочной полосы для аэропорта Днепр может вызывать вопросы безопасности ее эксплуатации - давайте помнить, что мы ждем там тяжелые самолеты. Или же участник торгов откровенно демпинговал ради этой победы, а на финише проекта мы узнаем, что денег не хватило, и увидим судорожные поиски недостающей суммы в бюджете", - отметил эксперт.

По словам эксперта и первый, и второй вариант создают риск срыва сроков важного для Днепра проекта - современный международный аэропорт горожанам обещали уже три президента Украины. Но много лет строительство аэропорта откладывалось или переносилось - у государства не хватало денег на строительство современной взлетно-посадочной полосы, которая относится к объектам стратегического назначения и находится в государственной собственности.

"Проявить интерес и настаивать на экспертизе должен не только непосредственный заказчик, но и местная городская и областная власть, Мининфраструктуры и даже ОП, поскольку обещал построить аэропорт в Днепре лично президент. Они тоже вправе поинтересоваться, что там для города закупили из Киева через госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов", - добавил эксперт.