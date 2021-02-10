Владу закликали провести експертизу пропозиції "Альтіс" щодо будівництва аеродрому в Дніпрі
Держава повинна провести експертизу тендерної пропозиції компанії "Альтіс", яка виграла конкурсний відбір на будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту в місті Дніпро. Запропонована ціна на 30% нижча від тієї, яку очікував замовник закупівлі.
Про це повідомив голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
На його думку, пакет документів "Альтіс" потребує ретельної експертної оцінки.
"В питанні економії бюджетних грошей є розумні межі, де на чолі кута стоять якість смуги і безпеку її експлуатації. Експертиза повинна встановити, які матеріали і рішення увійшли в такий розрахунок вартості. При оцінці проекту слід детально вивчити реалістичність запропонованої ціни, подивитися на неї в контексті тривалості планового періоду реалізації проекту. В іншому випадку якість злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро може викликати питання безпеки її експлуатації - пам'ятаймо, що ми чекаємо там важкі літаки. Або ж учасник торгів відверто демпінгував заради цієї перемоги, а на фініші проекту ми дізнаємося, що грошей не вистачило, і побачимо судомні пошуки відсутньої суми в бюджеті", - зазначив експерт.
За словами експерта і перший, і другий варіант створюють ризик зриву термінів важливого для Дніпра проекту - сучасний міжнародний аеропорт городянам обіцяли вже три президенти України. Але багато років будівництво аеропорту відкладалося або переносилося - у держави не вистачало грошей на будівництво сучасної злітно-посадкової смуги, яка належать до об'єктів стратегічного призначення і знаходиться у державній власності.
"Проявити інтерес і наполягати на експертизі повинен не тільки безпосередній замовник, але і місцева міська і обласна влада, Мінінфраструктури і навіть ОП, оскільки обіцяв побудувати аеропорт у Дніпрі особисто президент. Вони теж має право поцікавитися, що там для міста закупили з Києва через держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проектів", - додав експерт.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, компанія "Альтіс-Констракшн" виграла тендер на будівництво для держави злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Дніпро. Її цінова пропозиція виявилася найнижчою серед шести компаній-учасниць тендеру.
Як відомо, будівництво аеропорту у Дніпрі здійснюється за моделлю державно-приватного партнерства.
Будівництво злітно-посадкової смуги, що знаходиться в державній власності, фінансується з держбюджету, будівництво аеровокзального комплексу забезпечує інвестгрупа DCH Олександра Ярославського як приватний інвестор.