Если власть повысит налоги, будет сокращение рабочих мест, - нардеп

"Если говорить о законопроекте № 5600, то это, извините, решили обложить налогами тех, кто работает. Малый, средний бизнес в случае принятия в редакции этого законопроекта конечно уйдет в тень, а крупные предприятия, которые не могут работать в тени, они конечно будут сокращать рабочие места. И от этого проигрывает украинская экономика", - отметил Цимбалюк.

Он также отметил, что промышленность дает работу сотням тысяч украинцев, поэтому в случае кризиса на предприятиях, эти люди останутся без работы и средств к существованию. Кроме того, повышение налогов для бизнеса спровоцирует тотальный рост цен, что также будет иметь негативное влияние на экономику и социальную ситуацию в стране.

"Пойдут цены вверх и это отразится на конечном потребителе, подорожает все. От квартир, заканчивая продуктами и продукцией", - отметил Цимбалюк.