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Якщо влада підвищить податки, буде скорочення робочих місць, - нардеп

Автор: Артем Горовенко

Підвищення податків для бізнесу, яке пропонує влада законопроектом №5600, спровокує економічну стагнацію та скорочення робочих місць.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.

"Якщо говорити про законопроект № 5600, то це, вибачте, вирішили обкласти податками тих, хто працює. Малий, середній бізнес у разі ухвалення в такій редакції цього законопроекту кінцево піде в тінь, а великі підприємства, які не можуть працювати в тіні, вони звичайно будуть скорочувати робочі місця. І від цього програє українська економіка", - зазначив Цимбалюк.

Він також наголосив, що промисловість дає роботу сотням тисяч українців, тож в разі кризи на підприємствах, ці люди залишаться без роботи та засобів для існування. Окрім того, підвищення податків для бізнесу спровокує тотальне зростання цін, що також матиме негативний вплив на економіку і соціальну ситуацію в країні.

"Підуть ціни вверх і це відіб’ється на кінцевому споживачу, подорожчає все. Від квартир, завершуючи іншими продуктами і продукцією", - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків для бізнесу, зокрема ренти на видобуток залізної руди.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію.

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