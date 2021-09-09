Якщо влада підвищить податки, буде скорочення робочих місць, - нардеп

Підвищення податків для бізнесу, яке пропонує влада законопроектом №5600, спровокує економічну стагнацію та скорочення робочих місць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата з фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.
"Якщо говорити про законопроект № 5600, то це, вибачте, вирішили обкласти податками тих, хто працює. Малий, середній бізнес у разі ухвалення в такій редакції цього законопроекту кінцево піде в тінь, а великі підприємства, які не можуть працювати в тіні, вони звичайно будуть скорочувати робочі місця. І від цього програє українська економіка", - зазначив Цимбалюк.
Він також наголосив, що промисловість дає роботу сотням тисяч українців, тож в разі кризи на підприємствах, ці люди залишаться без роботи та засобів для існування. Окрім того, підвищення податків для бізнесу спровокує тотальне зростання цін, що також матиме негативний вплив на економіку і соціальну ситуацію в країні.
"Підуть ціни вверх і це відіб’ється на кінцевому споживачу, подорожчає все. Від квартир, завершуючи іншими продуктами і продукцією", - зазначив Цимбалюк.
Нагадаємо, 1 липня Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення податків для бізнесу, зокрема ренти на видобуток залізної руди.
Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК, на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію.