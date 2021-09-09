Если власть повысит налоги, будет сокращение рабочих мест, - нардеп
Повышение налогов для бизнеса, которое предлагает власть законопроектом №5600, спровоцирует экономическую стагнацию и сокращение рабочих мест.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата из фракции "Батькивщина" Михаила Цимбалюка.
"Если говорить о законопроекте № 5600, то это, извините, решили обложить налогами тех, кто работает. Малый, средний бизнес в случае принятия в редакции этого законопроекта конечно уйдет в тень, а крупные предприятия, которые не могут работать в тени, они конечно будут сокращать рабочие места. И от этого проигрывает украинская экономика", - отметил Цимбалюк.
Он также отметил, что промышленность дает работу сотням тысяч украинцев, поэтому в случае кризиса на предприятиях, эти люди останутся без работы и средств к существованию. Кроме того, повышение налогов для бизнеса спровоцирует тотальный рост цен, что также будет иметь негативное влияние на экономику и социальную ситуацию в стране.
"Пойдут цены вверх и это отразится на конечном потребителе, подорожает все. От квартир, заканчивая продуктами и продукцией", - отметил Цимбалюк.
Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов для бизнеса, в частности ренты на добычу железной руды.
Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК, по его мнению, сейчас власти должны поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию.