Власть поставит под удар будущее Украины в ЕС, если не прекратит импорт тока из БелАЭС, - нардеп

"Если мы адекватно не отреагируем на призыв президента Литвы, это будет означать, что Украина все-таки несмотря на свои лозунги разворачивает свой корабль в сторону Российской Федерации, а не в сторону Европы и не в сторону наших стратегических партнеров, как Литва", - заявила она.

По ее мнению, интеграция Украины в Европейский союз несовместима с покупками тока в России, в том числе из построенной силами РФ атомной электростанции в Беларуси.

"Мы должны, если рассчитываем на своих друзей и если действительно планируем интегрироваться в Европейский союз, отказаться от этих поставок электроэнергии с российской белорусской АЭС и из России напрямую", - добавила нардеп.

Она также отметила, что правительство и депутаты монобольшинства под давлением лоббистов российского тока не спешат исправить свою ошибку и запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Напомним,18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству.

Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Как известно, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.