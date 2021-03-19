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Минэнерго обещает отказаться от импорта тока из России и Беларуси после призыва Зеленского

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 11:14
Минэнерго обещает отказаться от импорта тока из России и Беларуси после призыва Зеленского Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство энергетики подтвердило цель отказаться от импорта электроэнергии из России и Беларуси после того, как идею ограничения поставок накануне поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление и.о. министра Юрия Витренко во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Украину.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы в кратчайшие сроки отключить энергосистему от сетей России и Беларуси и синхронизировать ее с европейской. Это является первоочередной и важной задачей в контексте обеспечения энергетической безопасности нашего государства и региона в целом. Стратегическая позиция Министерства энергетики Украины - не импортировать электроэнергию из России и Беларуси, и вместо этого торговать электроэнергию с Европейским Союзом", - цитирует пресс-служба слова Юрия Витренко.

Минэнерго также подписало техническое соглашение о присоединении к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

"Отныне Украина будет иметь одинаковый с государствами-членами НАТО доступ к возможностям поддержки НАТО процессов потенциального развития. Мы сможем получать полную, своевременную, качественную экспертизу по различным аспектам энергетической безопасности и привлекать лучший опыт стран-участниц НАТО", - цитирует Витренко пресс-служба ведомства.

Вместе с тем Украина и Литва подписали совместную декларацию о создании рабочей группы по усилению стратегического сотрудничества в сфере энергетики, заключающемся, в частности, в минимизации влияния Российской Федерации на энергетический сектор.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта в ответ на обращение депутата Михаила Бондаря Зеленский призвал ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси и обратился из соответствующим поручением к Кабмину.

Как известно, основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

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