Власть не поднимает вопрос тарифов даже накануне отопительного сезона, - эксперт

Несмотря на то, что вопрос тарифов для украинцев всегда болезнен, особенно накануне отопительного сезона, власть не собиралась его решать или даже вспоминать в повестке дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Александры Решмедиловой.
"Власть не хочет брать на себя ответственность ни в коем случае. В любых вопросах должны активизироваться другие политики. К примеру, если бы "Батькивщина" не пнула Кабмин, не было бы решения увеличить субсидии на 12 млрд гривен. Серьезно, если бы не артикулировали это вопрос, тарифов не было бы в повестке дня", - отметила эксперт.
Команда Тимошенко, по ее словам, продолжает работу в этом направлении и отмечает, что обещанных правительством 12 млрд гривен может не хватить для компенсации затрат всем гражданам, которые в этом будут нуждаться, ведь тарифы в ближайшее время могут вырасти вдвое. В это время власть традиционно демонстрирует растерянность и непрофессионализм.
"Им лучше было бы рассказывать об амнистии капиталов, о нулевых декларациях, о чем угодно - только не о главном", - подытожила эксперт.
Напомним, на согласительном совете Юлия Тимошенко представила план защиты людей от подорожания газа. Он предусматривает направление на нужды населения газа отечественной добычи по доступной цене, направленные полученных от МВФ средств на увеличение субсидий и выделения субвенций местным общинам.
Также "Батькивщина" при поддержке других оппозиционных фракций во время Дня правительства в Верховной Раде заставила премьера отвечать на вопросы о тарифах и признать, что субсидии для людей требуют существенного пересмотра.