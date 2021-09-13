Влада не піднімає питання тарифів навіть напередодні опалювального сезону, - експерт

Попри те, що питання тарифів для українців завжди болісне, а особливо напередодні опалювального сезону, влада не збиралася його вирішувати чи навіть згадувати у порядку денному.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Олександри Решмеділової.
"Влада не хоче брати на себе відповідальність в жодному випадку. В будь-яких питаннях мають активізовуватися інші політики. До прикладу, якби "Батьківщина" не пнула Кабмін, не було б рішення збільшити субсидії на 12 млрд гривень. Серйозно, якби не артикулювали це питання, тарифів не було в порядку денному", – зауважила експерт.
Команда Тимошенко, за її словами, продовжує роботу в цьому напрямі і наголошує, що обіцяних урядом 12 мільярдів може не вистачити для компенсації витрат всім громадянам, які цього потребуватимуть, адже тарифи найближчим часом можуть зрости вдвічі. В цей час влада традиційно демонструє розгубленість і непрофесійність.
"Їм найкраще було б розказувати про амністії капіталів, про нульові декларації, про що завгодно - тільки не про головне", – підсумувала експерт.
Нагадаємо, на погоджувальній раді Юлія Тимошенко представила план захисту людей від здорожчання газу. Він передбачає спрямування на потреби населення газу вітчизняного видобутку за доступною ціною, направлення отриманих від МВФ коштів на збільшення субсидій і виділення субвенцій місцевим громадам.
Також "Батьківщина" за підтримки інших опозиційних фракцій під час Дня уряду у Верховній раді змусила прем’єра відповідати на запитання щодо тарифів та визнати, що субсидії для людей потребують суттєвого перегляду.