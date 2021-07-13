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Если власть отправит Кличко в отставку, за ним должны пойти все губернаторы, - эксперт

Автор: РБК-Украина

Власти невыгодно делать попытки отстранить Виталия Кличко с должности главы КГГА "за плохую работу", ведь мэр Киева занимает первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Юрия Романенко в Facebook.

"На днях было опубликован рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это довольно смешно выглядит на фоне погрязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", - написал Романенко.

Он уверен, что в случае отстранения Кличко за ним должны пойти все главы ОГА.

Напомним, ранее журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг руководителей госадминистраций. Оценку проводили по ряду критериев: экономические показатели, политический вес, поддержка в местном совете и тому подобное.

Первое место получил лидер партии "УДАР", председатель КГГА Виталий Кличко с результатом 4,17 балла по 5-ти бальной шкале. Второе - председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 баллов, третье - председатель Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 баллов.

Подробнее о том, что стоит за угрозами снять Кличко с должности - читайте в статье РБК-Украина.

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Виталий Кличко