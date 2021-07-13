Если власть отправит Кличко в отставку, за ним должны пойти все губернаторы, - эксперт

Власти невыгодно делать попытки отстранить Виталия Кличко с должности главы КГГА "за плохую работу", ведь мэр Киева занимает первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Юрия Романенко в Facebook.
"На днях было опубликован рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это довольно смешно выглядит на фоне погрязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", - написал Романенко.
Он уверен, что в случае отстранения Кличко за ним должны пойти все главы ОГА.
Напомним, ранее журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг руководителей госадминистраций. Оценку проводили по ряду критериев: экономические показатели, политический вес, поддержка в местном совете и тому подобное.
Первое место получил лидер партии "УДАР", председатель КГГА Виталий Кличко с результатом 4,17 балла по 5-ти бальной шкале. Второе - председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 баллов, третье - председатель Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 баллов.
Подробнее о том, что стоит за угрозами снять Кличко с должности - читайте в статье РБК-Украина.