RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Якщо влада відправить Кличка у відставку, за ним слідом повинні піти всі губернатори, - експерт

Автор: РБК-Україна

Владі невигідно робити спроби відсторонити Віталія Кличка з посади голови КМДА "за погану роботу", адже мер Києва посідає перше місце в рейтингу ефективності голів держадміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Юрія Романенка в Facebook.

"Днями було опублікувано рейтинг ефективності губернаторів, де на першому місці опинився Віталій Кличко. Це досить смішно виглядає на тлі загрузлого бліцкригу Банкової відправити Кличка у відставку", - написав Романенко.

Він упевнений, що в разі відсторонення Кличко за ним слідом повинні піти всі голови ОДА.

Нагадаємо, раніше журнал "Кореспондент" оприлюднив рейтинг керівників держадміністрацій. Оцінку проводили по ряду критеріїв: економічні показники, політична вага, підтримка в місцевій раді тощо.

Перше місце отримав лідер партії "УДАР", голова КМДА Віталій Кличко з результатом 4,17 бала за 5-ти бальною шкалою. Друге - голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко з результатом 3,10 балів, третє - голова Київської ОДА Василь Володін з 3,03 балів.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами зняти Кличко з посади - читайте в статті РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко