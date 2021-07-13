Якщо влада відправить Кличка у відставку, за ним слідом повинні піти всі губернатори, - експерт

Владі невигідно робити спроби відсторонити Віталія Кличка з посади голови КМДА "за погану роботу", адже мер Києва посідає перше місце в рейтингу ефективності голів держадміністрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Юрія Романенка в Facebook.
"Днями було опублікувано рейтинг ефективності губернаторів, де на першому місці опинився Віталій Кличко. Це досить смішно виглядає на тлі загрузлого бліцкригу Банкової відправити Кличка у відставку", - написав Романенко.
Він упевнений, що в разі відсторонення Кличко за ним слідом повинні піти всі голови ОДА.
Нагадаємо, раніше журнал "Кореспондент" оприлюднив рейтинг керівників держадміністрацій. Оцінку проводили по ряду критеріїв: економічні показники, політична вага, підтримка в місцевій раді тощо.
Перше місце отримав лідер партії "УДАР", голова КМДА Віталій Кличко з результатом 4,17 бала за 5-ти бальною шкалою. Друге - голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко з результатом 3,10 балів, третє - голова Київської ОДА Василь Володін з 3,03 балів.
Детальніше про те, що стоїть за погрозами зняти Кличко з посади - читайте в статті РБК-Україна.