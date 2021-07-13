Если власть отправит Кличко в отставку, за ним должны пойти все губернаторы, - эксперт

Власти невыгодно делать попытки отстранить Виталия Кличко с должности главы КГГА "за плохую работу", ведь мэр Киева занимает первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Юрия Романенко в Facebook.

"На днях было опубликован рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это довольно смешно выглядит на фоне погрязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", - написал Романенко.

Он уверен, что в случае отстранения Кличко за ним должны пойти все главы ОГА.