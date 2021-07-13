ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Если власть отправит Кличко в отставку, за ним должны пойти все губернаторы, - эксперт

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 17:29
Если власть отправит Кличко в отставку, за ним должны пойти все губернаторы, - эксперт Фото: председатель КГГА Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власти невыгодно делать попытки отстранить Виталия Кличко с должности главы КГГА "за плохую работу", ведь мэр Киева занимает первое место в рейтинге эффективности глав госадминистраций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Юрия Романенко в Facebook.

"На днях было опубликован рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это довольно смешно выглядит на фоне погрязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", - написал Романенко.

Он уверен, что в случае отстранения Кличко за ним должны пойти все главы ОГА.

Напомним, ранее журнал "Корреспондент" обнародовал рейтинг руководителей госадминистраций. Оценку проводили по ряду критериев: экономические показатели, политический вес, поддержка в местном совете и тому подобное.

Первое место получил лидер партии "УДАР", председатель КГГА Виталий Кличко с результатом 4,17 балла по 5-ти бальной шкале. Второе - председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,10 баллов, третье - председатель Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 баллов.

Подробнее о том, что стоит за угрозами снять Кличко с должности - читайте в статье РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
Аваков написал заявление об отставке
Аваков написал заявление об отставке
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента