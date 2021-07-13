Якщо влада відправить Кличка у відставку, за ним слідом повинні піти всі губернатори, - експерт

Владі невигідно робити спроби відсторонити Віталія Кличка з посади голови КМДА "за погану роботу", адже мер Києва посідає перше місце в рейтингу ефективності голів держадміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Юрія Романенка в Facebook.

"Днями було опублікувано рейтинг ефективності губернаторів, де на першому місці опинився Віталій Кличко. Це досить смішно виглядає на тлі загрузлого бліцкригу Банкової відправити Кличка у відставку", - написав Романенко.

Він упевнений, що в разі відсторонення Кличко за ним слідом повинні піти всі голови ОДА.