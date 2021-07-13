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Якщо влада відправить Кличка у відставку, за ним слідом повинні піти всі губернатори, - експерт

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 17:29
Якщо влада відправить Кличка у відставку, за ним слідом повинні піти всі губернатори, - експерт Фото: голова КМДА Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Владі невигідно робити спроби відсторонити Віталія Кличка з посади голови КМДА "за погану роботу", адже мер Києва посідає перше місце в рейтингу ефективності голів держадміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Юрія Романенка в Facebook.

"Днями було опублікувано рейтинг ефективності губернаторів, де на першому місці опинився Віталій Кличко. Це досить смішно виглядає на тлі загрузлого бліцкригу Банкової відправити Кличка у відставку", - написав Романенко.

Він упевнений, що в разі відсторонення Кличко за ним слідом повинні піти всі голови ОДА.

Нагадаємо, раніше журнал "Кореспондент" оприлюднив рейтинг керівників держадміністрацій. Оцінку проводили по ряду критеріїв: економічні показники, політична вага, підтримка в місцевій раді тощо.

Перше місце отримав лідер партії "УДАР", голова КМДА Віталій Кличко з результатом 4,17 бала за 5-ти бальною шкалою. Друге - голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко з результатом 3,10 балів, третє - голова Київської ОДА Василь Володін з 3,03 балів.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами зняти Кличко з посади - читайте в статті РБК-Україна.

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