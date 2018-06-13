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Интервью

Власть Норвегии попросит США удвоить военный контингент на территории государства

НовостиПолитика    13.06.2018 - 12:03
Фото: военные США (archive.defense.gov)
Фото: военные США (archive.defense.gov)

Так, число военных США может вырасти до 700 человек

Власть Норвегии планирует удвоить число американских солдат на территории государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, руководство страны планирует обратиться с соответствующей просьбой в Вашингтон.

Указано, что в случае положительного решения численность американских военных достигнет 700 человек. В 2017 году в Норвегию прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало недовольство со стороны России.

Так, норвежское правительство хочет, чтобы солдаты дислоцировались на севере страны, ближе к границе с Россией. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет.

"Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран Альянса", - отметил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Напомним, Североатлантический альянс (НАТО) осенью 2018 года проведет в Европе учения Trident Juncture, которые станут крупнейшими со времен холодной войны.

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Теги публикации: НАТО, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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