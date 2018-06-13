Власть Норвегии попросит США удвоить военный контингент на территории государства

Так, число военных США может вырасти до 700 человек

Власть Норвегии планирует удвоить число американских солдат на территории государства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, руководство страны планирует обратиться с соответствующей просьбой в Вашингтон.

Указано, что в случае положительного решения численность американских военных достигнет 700 человек. В 2017 году в Норвегию прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало недовольство со стороны России.

Так, норвежское правительство хочет, чтобы солдаты дислоцировались на севере страны, ближе к границе с Россией. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии с нынешних шести месяцев до пяти лет.

"Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран Альянса", - отметил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Напомним, Североатлантический альянс (НАТО) осенью 2018 года проведет в Европе учения Trident Juncture, которые станут крупнейшими со времен холодной войны.