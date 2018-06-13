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Інтерв'ю

Влада Норвегії попросить США подвоїти військовий контингент на території держави

НовиниПолітика    13.06.2018 - 12:03
Фото: військові США (archive.defense.gov)
Фото: військові США (archive.defense.gov)

Так, число військових США може зрости до 700 осіб

Влада Норвегії планує подвоїти число американських солдатів на території держави. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, керівництво країни планує звернутися з відповідним проханням до Вашингтону.

Вказано, що у разі позитивного рішення чисельність американських військових досягне 700 осіб. У 2017 році до Норвегії прибули 330 морських піхотинців із США, що викликало невдоволення з боку Росії.

Так, норвезький уряд хоче, щоб солдати дислокувались на півночі країни, ближче до кордону з Росією. Крім того, в Осло мають намір збільшити тривалість військової місії із нинішніх шести місяців до п'яти років.

"Захист Норвегії залежить від підтримки наших партнерів по НАТО, як це відбувається у більшості країн Альянсу", - зазначив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс (НАТО) восени 2018 роки проведе в Європі вчення Trident Juncture, що стануть найбільшими з часів холодної війни.

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Теги публікації: НАТО, Сполучені Штати Америки, Норвегия, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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