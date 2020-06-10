Власть народу: зачем Зеленскому всеукраинский референдум и как его будут проводить

Зеленский продвигает идею народовластия (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о всеукраинском референдуме, который может быть принят уже в ближайшие недели.

В "Слуге народа" уверяют, что тем самым хотят реализовать свое давнее обещание – развивать прямую демократию и передать побольше власти в руки избирателей.

В то же время о скором проведении референдума, скажем, о продаже земли иностранцам, речь не идет. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На пресс-конференции Владимира Зеленского 20 мая РБК-Украина поинтересовалось у президента, разочаровался ли он в идее народовластия – после столкновений в Новых Санжарах и бунта мэра Черкасс. На это Зеленский заверил, что "разочаровывают не принципы, а люди".

"Народовластие должно быть, если мы идем к либерализации нашей страны", – резюмировал Зеленский. 8 июня он внес в Верховную раду как неотложный законопроект о "народовластии через всеукраинский референдум".

Обязательно к исполнению

Документ предусматривает четыре вида всеукраинских референдумов. Первый, который назначает сам президент, – об изменении трех разделов действующей Конституции.

Они касаются общих вопросов функционирования государства, например, норм о едином гражданстве, государственном языке и символах, разделении власти на три ветви и так далее. Также в этих разделах в общих чертах описано проведение выборов, референдума и порядок внесения изменений в саму Конституцию.

Второй вид референдума – изменение территории Украины, согласно международному договору. Эту процедуру запускает Верховная рада.

Третий и четвертый виды референдумов проводятся по народной инициативе и тоже назначаются президентом. На них можно вынести либо отмену уже принятого Верховной радой закона, либо некий "вопрос общегосударственного значения".

Последняя формулировка весьма размыта. Предполагается, что на референдуме может быть рассмотрен вопрос, "решение которого влияет на судьбу всего украинского народа". Вероятно, возможность продажи сельхозземель иностранцам будет попадать именно под эту категорию.

Примечательно, что на референдум можно будет выносить только один вопрос. Как рассказала РБК-Украина координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, участвовавшая в разработке документа, обсуждалась и возможность выносить на один референдум до трех вопросов. Но от этой идеи отказались, в том числе под влиянием международных экспертов.

"Их замечания касались того, чтобы не возникали противоречия между группами, поддерживающими референдум. Это может превратиться в калейдоскоп разноплановых дискуссий, которые не приведут к продуктивному результату", – рассказала Айвазовская.

То есть авторы проекта решили избежать ситуации, когда одна группа политиков и активистов призывает ответить "да" на первый и третий вопросы референдума, а другая – только на второй. При этом дискуссии велись бы обо всем сразу, а не об одном конкретном спорном вопросе.

Таким образом, избирателям предложат ответить на один-единственный вопрос и дадут два варианта: "да" или "нет". Сам вопрос при этом не должен допускать разных трактовок.

Конституция Украины запрещает референдумы по вопросам амнистии, бюджета и налогов. В законопроекте Зеленского перечень запретных тем расширен.

Так, на референдум нельзя будет выносить вопросы, которые нарушают принципы международного права, свободы и права человека, угрожают суверенитету и национальной безопасности Украины. Как и те, что разжигают расовую и другую рознь, находятся в ведении суда, прокуратуры и органов правопорядка.

Для проведения референдума по народной инициативе надо будет собрать не менее трех миллионов подписей, причем минимум по сто тысяч в двух третьих областей страны. Заниматься сбором подписей будет инициативная группа.

Партии и общественные организации смогут зарегистрироваться в качестве официальных сторонников или противников поднятого на референдуме вопроса, и получить соответствующие права при его организации и проведении.

В целом, технические аспекты проведения референдума – организация комиссий, подсчет голосов, допуск наблюдателей и так далее – довольно привычны. Но есть и одно исключение – сбор подписей и даже голосование на референдуме смогут проходить в электронной форме.

При этом в объяснительной записке к самому законопроекту авторы признают, что в других странах мира есть как позитивный, так и негативный опыт электронных голосований. И что уберечь персональные данные избирателей и защитить систему подсчета голосов от взлома – непростая задача. Потому все детали того, как будет организовано электронное голосование, еще предстоит разработать.

В любом случае референдум будет признан состоявшимся, если в нем примет участие не менее половины зарегистрированных избирателей.

Очень важная норма в законе – обязательность результатов референдума. То есть, если на нем будет одобрено внесение изменений в I, III, XIII разделы Конституции или изменение территории Украины, это должно вступить в силу через 10 дней после объявления результатов. Если на референдуме украинцы проголосуют за отмену какого-то закона – он тоже потеряет силу через 10 дней.

Решения референдума по "вопросам общегосударственного значения" также обязательны для выполнения органами власти. Это имеет особое значение в свете истории с референдумом 2000 года.

Тогда на него вынесли четыре вопроса: возможность досрочного роспуска Рады, снятие депутатской неприкосновенности, уменьшение числа депутатов до трехсот и переход к двухпалатному парламенту. По официальным данным ЦИК, украинцы уверенно поддержали все эти идеи.

Но осталось непонятно, как именно решения референдума должны претворяться в жизнь, автоматически или после утверждения Верховной радой. В итоге ничего так и не было сделано, и референдум де-факто оказался дорогостоящим соцопросом за государственный счет.

Сейчас возможность такого консультативного референдума в принципе не предусмотрена.

"Консультативный референдум потерял свою ценность. Он имел вес, когда социология не имела широкого распространения, когда не было интернета, когда данные общественного мнения нельзя было измерять ежедневно. Но в нашем случае это некий атавизм. Ведь государство будет финансировать референдум. Выборы у нас обходятся примерно в два миллиарда гривен – и расходы на проведение референдума не будут меньше", – сказала изданию Ольга Айвазовская.

Сложный инструмент

Законопроект о всеукраинском референдуме – первый из пакета подобных инициатив. Далее должны последовать инициативы насчет правил местных референдумов, отзыва депутатов, законодательной инициативы народа. О важности подобных идей для команды Зеленского еще год назад рассказывал РБК-Украина представитель президента в ВР и первый вице-спикер Руслан Стефанчук

Сейчас Стефанчук прогнозирует, что с принятием законопроекта о референдуме особых проблем не будет, и он получит поддержку со стороны не только "Слуги народа", но и других депутатских фракций и групп. В первом чтении, по словам Стефанчука, Рада может его одобрить уже в следующий четверг, 18 июня.

"Если вдруг этот законопроект попытаются забросать правками, то у нас есть действующая антиспамная процедура (как во время рассмотрения во втором чтении законопроекта о банках, – ред.). Но, думаю, это не тот случай. Уже 30 лет политики шли с этим обещанием, и вряд ли у них найдутся внятные аргументы, почему не должна заработать пятая статья Конституции, в которой предусмотрено народовластие", – сказал изданию Стефанчук.

Безусловно, появление законопроекта о референдуме сразу вызвало дискуссии о том, какой именно вопрос команда власти собирается на него вынести в обозримом будущем. Пока что на повестке дня – возможность продажи сельскохозяйственной земли иностранным гражданам, что предусмотрено в законе о рынке земли.

В конце марта первый замглавы фракции СН Александр Корниенко давал туманные прогнозы о том, когда такой референдум может состояться: либо до конца текущего года, либо до момента вступления рынка земли в силу, то есть до 1 июля 2021 года.

Стефанчук заверил РБК-Украина, что нынешний законопроект разработан и внесен не под какой-то конкретный вопрос, а ради реализации самого принципа народовластия и обещаний, данных перед прошлогодними выборами. Тем более, на данный момент нормы, которые регулируют проведение всеукраинского референдума, в Украине просто отсутствуют. В 2018 году Конституционный суд признал профильный закон от 2012 года не соответствующим Основному закону.

"Хотелось бы, чтобы референдумы, особенно первые, носили объединительный характер, а не вносили раскол. Мы думаем над тем, чтобы показать мощь этого механизма в объединительном плане, как было с референдумом о независимости в 1991 году. Референдум – это помощь власти, чтобы иметь единую мысль украинского народа по каким-то важным вопросам", – сказал первый вице-спикер.

Три миллиона подписей, которые надо собрать для референдума по народной инициативе, Стефанчук считает хорошим предохранителем от "глупых" инициатив.

Президентский законопроект перед попаданием в Раду прошел довольно долгое обсуждение. Его черновой вариант даже специально перевели на английский, чтобы с ним поработали международные эксперты. В июле, перед ожидаемым принятием проекта в целом, власть рассчитывает получить и официальный вывод от Венецианской комиссии.

По мнению директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, саму идею народовластия украинский народ всегда поддерживал.

"Украинцы поддерживают все, что касается возможностей их влияния на власть: выборы глав областей, прокуроров, и так далее, это все измерялось социологами. Так что тему референдумов они поддерживают автоматически, потому что это прямое высказывание точки зрения народа на что угодно", – сказал социолог.

В то же время, он отмечает, что подавляющее большинство избирателей не особо задумываются о глубинных последствиях своего выбора. "Вот с этим проблема, украинец поверхностно интересуется политикой, государственной жизнью, историей своей страны", – констатирует Антипович.

Естественно, это открывает перед политиками и другими заинтересованными игроками очень широкое поле для манипуляций темой референдума. С одной стороны, есть вполне успешный опыт Швейцарии, где референдумы проводятся регулярно и по самым разным вопросам. С другой стороны, есть и британский пример, когда референдум по выходу из ЕС в 2016 году привел к тяжелейшему многолетнему кризису всей политической системы страны.

Сможет ли Украина с ее неустоявшейся демократией и уязвимостью перед внешним вмешательством правильно воспользоваться таким инструментом, как референдум – вопрос открытый. Впрочем, Владимир Зеленский свою позицию по данным вопросам в который раз подтвердил на недавней пресс-конференции. Очевидно, что курс на народовластие с украинскими особенностями будет продолжаться.