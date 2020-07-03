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Власть использует правоохранительные органы для давления на местное самоуправление, - Филатов

Новости » Политика     03.07.2020 - 14:35
Власть использует правоохранительные органы для давления на местное самоуправление, - Филатов
Фото: Борис Филатов (facebook.com)

По его словам, власть не оправдала надежды, и не выполняет предвыборные обещания

Власть использует правоохранительные органы для системного давления на местное самоуправление по всей Украине.

Об этом на брифинге после съезда партии "Пропозиция" заявил один из лидеров политсилы, мэр Днепра Борис Филатов.

"Сейчас нет ни одного местного совета, ни одной мэрии, куда бы не зашли так называемые правоохранители. Если мы говорим о математике и статистике, не может быть в такой огромной и такой разной стране, чтобы все мэры были ворами и коррупционерами, все без исключения. Независимо от статуса, от областного крупного центра и столицы и заканчивая самой маленькой территориальной громадой. Мы это воспринимаем спокойно, мы по этому поводу не нервничаем, но, тем не менее, мы говорим о том, что это политическая ситуация. Зачем этим заниматься?.." - сказал Филатов.

По его словам, власть не оправдала надежды, и не выполняет предвыборные обещания.

"Когда эти люди, которые дают незаконные команды, приходили к власти, они говорили, что они другие, что они новые, но чем они тогда отличаются от старых, когда они пытаются исключительно использовать только админресурс, запугивание и уголовные дела?" - подчеркнул мэр Днепра.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозиция". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

На пятом внеочередном съезде партии, который состоялся в Киеве, к партии присоединился мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Ранее презентация новой партии прошла также при участии мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Черновцов Алексея Каспрука, мэра Житомира Сергея Сухомлина, мэра Кропивницкого Андрея Райковича и мэра Каховки Андрея Дяченко.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины местное самоуправлениеБорис Филатов
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