Влада використовує правоохоронні органи для тиску на місцеве самоврядування, - Філатов

Фото: Борис Філатов (facebook.com)

За його словами, влада не виправдала надії, і не виконує передвиборчі обіцянки

Влада використовує правоохоронні органи для системного тиску на місцеве самоврядування по всій Україні.

Про це на брифінгу після з'їзду партії "Пропозиція" заявив один з лідерів політсили, мер Дніпра Борис Філатов.

"Зараз немає жодної місцевої ради, жодної мерії, куди б не зайшли так звані правоохоронці. Якщо ми говоримо про математику і статистику, не може бути в такій величезній і такої різної країни, щоб всі мери були злодіями і корупціонерами, всі без винятку. Незалежно від статусу, від обласного великого центру і столиці і закінчуючи найменшою територіальною громадою. Ми це сприймаємо спокійно, ми з цього приводу не нервуємо, але, проте, ми говоримо про те, що це політична ситуація. Навіщо цим займатися?.." - сказав Філатов.

За його словами, влада не виправдала надії, і не виконує передвиборчі обіцянки.

"Коли ці люди, які дають незаконні команди, приходили до влади, вони говорили, що вони інші, що вони нові, але чим тоді вони відрізняються від старих, коли вони намагаються використовувати виключно тільки адмінресурс, залякування і кримінальні справи?" - підкреслив мер Дніпра.

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

На п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві, до партії приєднався мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Раніше презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна