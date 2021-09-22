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Власть хотят отвлечь внимание народа от роста тарифов фейковым шоу об олигархах, - нардеп

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Киев, Среда 22 сентября 2021 13:24
Власть хотят отвлечь внимание народа от роста тарифов фейковым шоу об олигархах, - нардеп Фото: экс-глава СБУ Валентин Наливайченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Офис президента задумал политическое шоу под названием деолигархизация, чтобы отвлечь внимание общества от растущих тарифов и коррупции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-главы СБУ Валентина Наливайченко.

"Я считаю, что "Слуги народа", власть, запустив сценарий такого фейкового закона об олигархах на самом деле хочет только одного - тишины в медиа, своего восхваления и ни в коем случае, чтобы люди, избиратели, наши граждане не видели тех сюжетов, которые появляются на независимых сейчас телеканалах, о реальной жизни, о реальных проблемах", - заявил нардеп.

Наливайченко отметил, что власти пытаются спешно принять законопроект №5599 перед началом отопительного сезона, который обострит проблему тарифов.

"Спешат, потому что тарифы поднимают, торопятся, потому что зима на пороге. Рост тарифов - ясно, что все независимые телеканалы показывают это и будут показывать. И именно этим я объясняю, почему власть, вместо того, чтобы решать актуальные вопросы для людей, запустили кино с этим так называемым законом о олигархов", - подытожил Наливайченко.

Напомним, Верховная Рада планирует рассмотреть закон об олигархах 23 сентября. Для этого "Слуги народа" создали коалицию с депутатами группы "За будущее", которая входит в сферу влияния олигарха Игоря Коломойского.

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Наливайченко
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