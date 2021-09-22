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Влада хоче відволікти увагу народу від зростання тарифів фейковим шоу про олігархів, - нардеп

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Київ, Середа 22 вересня 2021 13:24
Влада хоче відволікти увагу народу від зростання тарифів фейковим шоу про олігархів, - нардеп Фото: екс-голова СБУ Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Офіс президента задумав політичне шоу під назвою деолігархізація, щоб відволікти увагу суспільства від зростаючих тарифів і корупції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-голови СБУ Валентина Наливайченка.

"Я вважаю, що "Слуги народу", влада, запустивши сценарій такого фейкового закону про олігархів насправді хоче тільки одного - тиші в медіа, свого вихваляння і ні в якому разі, щоб люди, виборці, наші громадяни не бачили тих сюжетів, які є на незалежних зараз телеканалах, про реальне життя, про реальні проблеми", - заявив нардеп.

Наливайченко зазначив, що влада намагається поспіхом прийняти законопроект №5599 перед початком опалювального сезону, який загострить проблему тарифів.

"Квапляться, тому що тарифи піднімають, квапляться, тому що зима на порозі. Зростання тарифів - ясно, що всі незалежні телеканали показують це і будуть показувати. І саме цим я пояснюю, чому влада, замість того, щоб вирішувати актуальні питання для людей, запустила кіно з цим так званим законом про олігархів", - підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, Верховна рада планує розглянути закон про олігархів 23 вересня. Для цього "Слуги народу" створили коаліцію з депутатами групи "За майбутнє", яка входить в сферу впливу олігарха Ігоря Коломойського.

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Наливайченко
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