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В Раде появилась новая коалиция с участием группы Коломойского, - нардеп

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 19:02
В Раде появилась новая коалиция с участием группы Коломойского, - нардеп Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Верховной раде появилась новая ситуативная коалиция из представителей "Слуги народа", группы "Доверие" и "За Будущее", которую связывают с Игорем Коломойским, специально под принятия закона об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Алексея Гончаренко.

"В парламенте сформирована новая "ширка". "Слуга народа", группа Коломойского "За Будущее" и "Доверие", которую связывают с агро-олигархами уже давно голосуют в унисон. Но сегодня произошло знаковое событие: "За Будущее" и "Доверие" сердечно поддержали ускоренное вынесение в зал законопроекта о т.н. деолигархизации", - сообщил Гончаренко.

По его словам, теперь очевидно, что деолигархизацию в парламенте толкают олигархические фракции.

"Коломойский ничего не делает без собственного интереса. Скоро мы увидим чем рассчитаются перед Коломойским за широкую коалицию со "слугами". Это будет еще один "Центрэнерго" или что-то более вкусное", - подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, парламент рассмотрит на этой неделе два законопроекта так называемого антиолигархического пакета - №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении бюджета.

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