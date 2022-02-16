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Власть хочет увеличить зависимость от российского газа, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Принятие законопроекта об увеличении ренты на добычу газа приведет к росту тарифов для населения и увеличит зависимость Украины от газа из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина24".

"То, что делают сегодняшние власти, они предлагают увеличивать эту зависимость от российской добычи газа, вопреки всем заявлениям, о которых они говорят таким образом. Она умалчивает о том, что есть безусловная, прямая, непосредственная корреляция между увеличением этого дополнительного налога и ценами, которые будут вынуждены платить украинцы за добытый внутренний украинский газ", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что предыдущий парламент наоборот устанавливал низкие рентные ставки для стимулирования добычи газа и снижения зависимости от России.

Она считает, что принятием законопроекта об увеличении ренты на добычу газа правительство хочет спасти НАК "Нафтогаз Украины", которая снова стала "бюджетной дырой".

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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