Власть хочет увеличить зависимость от российского газа, - нардеп

Принятие законопроекта об увеличении ренты на добычу газа приведет к росту тарифов для населения и увеличит зависимость Украины от газа из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Иванны Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Украина24".

"То, что делают сегодняшние власти, они предлагают увеличивать эту зависимость от российской добычи газа, вопреки всем заявлениям, о которых они говорят таким образом. Она умалчивает о том, что есть безусловная, прямая, непосредственная корреляция между увеличением этого дополнительного налога и ценами, которые будут вынуждены платить украинцы за добытый внутренний украинский газ", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что предыдущий парламент наоборот устанавливал низкие рентные ставки для стимулирования добычи газа и снижения зависимости от России.

Она считает, что принятием законопроекта об увеличении ренты на добычу газа правительство хочет спасти НАК "Нафтогаз Украины", которая снова стала "бюджетной дырой".