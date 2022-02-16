Влада хоче збільшити залежність від російського газу, - нардеп

Ухвалення законопроекту про збільшення ренти на видобуток газу призведе до зростання тарифів для населення та збільшить залежність України від газу з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Європейська солідарність" Іванни Клімпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу "Україна24".

"Те, що робить сьогоднішня влада, вона пропонує збільшувати цю залежність від російського видобутку газу, всупереч усім заявам, про які вони говорять таким чином. Вона замовчує про те, що є безумовна, пряма, безпосередня кореляція між збільшенням цього додаткового податку та цінами, котрі будуть змушені платити українці за здобутий внутрішній український газ", - сказала вона.

Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що попередній парламент навпаки встановлював низькі рентні ставки для стимулювання видобутку газу та зниження залежності від Росії.

Вона вважає, що ухваленням законопроекту про збільшення ренти на видобуток газу уряд хоче врятувати НАК "Нафтогаз України", яка знову стала "бюджетною дірою".