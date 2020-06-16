Власть хочет арестовать Порошенко, - адвокат

Офис генерального прокурора будет требовать для пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее заседание состоится в четверг, 18 июня, в Печерском суде.

Об этом сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков.

Адвокат также сообщил, что меру пресечения будет рассматривать скандальный судья Печерского суда Сергей Вовк.

"Заседание Печерского суда состоится в четверг 18 июня в 15:15. Сегодня мы получили официальное уведомление. Пятого президента Петра Порошенко будут пытаться, как анонсировано еще 10 июня, взять под стражу. Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. Про судью Вовка существует среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались уволить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решение по предыдущему ходатайству ГБР в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство по ряду причин оказалось распределено на судью Вовка - это ожидаемо и нас это не удивило", - подчеркнул Новиков.

Он также подтвердил, что Порошенко обязательно прибудет на судебное заседание.

"Порошенко обязательно появится в суде. Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. Согласно христианским обычаям похороны происходят на третий день. Но Порошенко обязательно появится в суде - это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальное", - подчеркнул Новиков.

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромно, и генпрокурор Венедиктова первая в истории глава ОГП, которая фактически поставила под сомнение конституционные полномочия президента.

"Венедиктова, я думаю, это первый генеральный прокурор в истории Украины, который связан с прямой фальсификацией документов уже в двух производствах. Первом - связанном с незаконным штурмом Музея Гончара. И в этом производстве. Вот здесь в этом производстве есть фальсифицированные лично Генеральным прокурором документы. Что мы и надеемся доказать", - добавил Головань.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также была обнародована специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".