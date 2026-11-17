Швеція входить до так званої антибалістичної коаліції. Свою оцінку він пояснив ракетною загрозою з боку Росії.

"Нам потрібні додаткові альтернативи для протидії загрозі балістичних ракет. Росія змогла наростити їхнє виробництво, зокрема завдяки отриманню досконаліших двигунів. Тому ми також повинні посилювати нашу протиповітряну оборону", - заявив Йонсон журналістам у Брюсселі.

Саме через це, вважає міністр, на Україну чекає найважча воєнна зима. Сьогодні міністри оборони держав ЄС обговорять, як посилити українську ППО.

Що Швеція вже робить для ППО України

Окремо Йонсон назвав головний інструмент допомоги.

"Найважливіший інструмент - пакети PURL. Швеція вже взяла участь у п'яти пакетах PURL на загальну суму понад п'ять мільярдів. І ми готові робити більше… За інформацією, яку ми отримали від України, американці виконують постачання відповідно до домовленостей, досягнутих у межах пакетів PURL", - зазначив Йонсон.

Коли Україна розраховує на власну антибалістику

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що вже цієї зими Україна розраховує випробувати нову антибалістичну систему FREYJA. Її розробляють разом із європейськими партнерами.

На початку серпня Зеленський казав, що в Україні вже є наукова база й потрібні компетенції для антибалістичної програми. У 2026-2027 роках країна розраховує досягти "потрібних результатів" у створенні власної балістики та нової антибалістичної системи.

У липні Україна оголосила, що разом із дев'ятьма партнерами створює Антибалістичну коаліцію. Декларацію затвердили 13 липня під час саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

"Зіткнувшись із загрозою балістичних ракет, ми робимо чіткий вибір: захистити Україну, зміцнити нашу колективну безпеку та побудувати європейську оборону. Із запуском Антибалістичної коаліції ми посилюємо можливості, необхідні Європі", - заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Водночас в Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Це єдина установка в країні, яка здатна ефективно збивати ракети "Іскандер-М", "Кинджал" і "Циркон", що летять балістичною та квазібалістичною траєкторією. Через це ефективність протидії таким ракетам знижується.

Нагадаємо, 30 жовтня Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 мільярда доларів, а гроші дають європейські партнери.

Але, за даними медіа, ракети надійдуть лише після 2030 року.