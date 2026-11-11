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Першу європейську систему проти балістики випробують взимку, - Зеленський

12:25 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Першу європейську систему проти балістики випробують взимку, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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Україна сподівається уже взимку випробувати першу європейську систему антибалістичного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Сподіваюся, взимку ми випробуємо першу європейську систему протибалістичного захисту", - заявив Зеленський під час зустрічі в Данії.

Він подякував данській оборонній промисловості та партнерам за співпрацю й роботу над новими проєктами.

За словами президента, Україна зосереджена на розробці системи протидії балістичним ракетам. Втім, реалізувати цей проєкт самостійно вона не може.

Нагадаємо, Україна вже провела щонайменше три випробування екзоатмосферних систем, які можуть перехоплювати балістичні ракети в ближньому космосі.

Про це писало The Guardian, а голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський визнав, що фінансування буде суттєвою проблемою.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський після зустрічі з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком розповів про перші результати у створенні європейської антибалістичної програми FREYJA.

Президент заявив, що вже є результати щодо окремих елементів системи, а вийти на випробування хочуть до кінця цього року.

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