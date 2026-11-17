Украина потребует от 18 до 24 месяцев, чтобы создать собственные средства против баллистики. Тем временем Россия наращивает производство ракет, а впереди тяжелейшая военная зима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Швеции Пола Йонсона, которого цитирует Радио Свобода.
Швеция входит в так называемую антибаллистическую коалицию. Свою оценку он объяснил ракетной угрозой России.
"Нам нужны дополнительные альтернативы для противодействия угрозе баллистических ракет. Россия смогла нарастить их производство, в частности благодаря получению более совершенных двигателей. Поэтому мы также должны усиливать нашу противовоздушную оборону", - заявил Йонсон журналистам в Брюсселе.
Именно поэтому, считает министр, Украину ждет тяжелая военная зима. Сегодня министры обороны государств ЕС обсудят, как усилить украинскую ПВО.
Отдельно Йонсон назвал главный инструмент помощи.
"Важнейший инструмент - пакеты PURL. Швеция уже приняла участие в пяти пакетах PURL на общую сумму более пяти миллиардов. И мы готовы делать больше… По информации, которую мы получили от Украины, американцы выполняют поставки в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках пакетов PURL", - отметил Йонсон.
Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этой зимой Украина рассчитывает опробовать новую антибаллистическую систему FREYJA. Ее разрабатывают вместе с европейскими партнерами.
В начале августа Зеленский говорил, что в Украине уже есть научная база и необходимы компетенции для антибаллистической программы. В 2026-2027 годах страна рассчитывает добиться "нужных результатов" в создании собственной баллистики и новой антибаллистической системы.
В июле Украина объявила, что вместе с девятью партнерами создает антибаллистическую коалицию. Декларацию утвердили 13 июля во время саммита "Коалиции желающих" в Париже.
"Столкнувшись с угрозой баллистических ракет, мы делаем четкий выбор: защитить Украину, укрепить нашу коллективную безопасность и построить европейскую оборону. С запуском Антибалистической коалиции мы усиливаем возможности, необходимые Европе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
В то же время в Украине не хватает ракет-перехватчиков к системам Patriot. Это единственная установка в стране, которая способна эффективно сбивать летящие баллистической и квазибаллистической траекторией ракеты "Искандер-М", "Кинжал" и "Циркон". Поэтому эффективность противодействия таким ракетам снижается.
Напомним, 30 октября Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на 2,1 миллиарда долларов, а деньги дают европейские партнеры.
Но, по данным медиа, ракеты поступят только после 2030 года.
Также мы писали, что Зеленский во время встречи в Дании говорил о первой европейской системе против баллистики.
По его словам, Украина сосредоточена на разработке такой системы, но без помощи других реализовать проект не может.