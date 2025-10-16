ua en ru
Власний бренд – це успіх і популярність, – Поплавський

Четвер 16 жовтня 2025 11:49
Власний бренд – це успіх і популярність, – Поплавський Фото: Майстер-клас "Український бренд у соціальних мережах" Михайла Поплавського (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського "Український бренд в соціальних мережах".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Поплавського в Instagram.

В межах авторського курсу "Акули PR" корифей українського піару, популярний блогер, засновник першої в Україні кафедри зв’язків із громадськістю (1996 року), ректор Університету культури Михайло Поплавський поділився зі студентами власним баченням розвитку українського контенту в цифровому просторі.

Власний бренд – це успіх і популярність, – ПоплавськийФото: майстер-клас Михайла Поплавського (пресслужба)

Професор наголосив, що соціальні мережі стали головним інструментом комунікації XXI століття.

"Соціальні мережі – основа комунікації зі світом. Наша головна задача – популяризація національних проєктів, українських пісень та україномовного контенту. Ми демонструємо світові українську ідентичність, культуру та традиції", – зазначив Поплавський.

Власний бренд – це успіх і популярність, – ПоплавськийФото: майстер-клас Михайла Поплавського (пресслужба)

Михайло Поплавський понад 30 років у медіапросторі, 15 років у соціальних мережах та має понад 10 мільйонів підписників. На власному прикладі показав, як побудувати сильний особистий бренд у медіа та підкреслив, що соцмережі – це найпотужніший інструмент просування університетського бренду, підтримки іміджу та формування довіри.

"Сьогодні соціальні мережі – це платформа для створення й розвитку сильного особистого бренду. Український бренд "Михайло Поплавський" став поштовхом до розбудови Університету культури. І сьогодні ми маємо найкращий творчий університет в Україні та Європі", – каже ректор Університету культури.

Власний бренд – це успіх і популярність, – ПоплавськийФото: майстер-клас Михайла Поплавського (пресслужба)

Під час майстер-класу ректор згадав про створення першого у світі факультативу TiкToк, продемонстрував статистику охоплення університетських та особистих сторінок в Instagram, Facebook і YouTube, а також поділився кейсами проєктів, що набрали мільйони переглядів.

Власний бренд – це успіх і популярність, – ПоплавськийФото: майстер-клас Михайла Поплавського (пресслужба)

Яскравим прикладом популярності контенту Михайла Поплавського став TikTok, який створив переможець Євробачення-2024, швейцарський репер Nemo, використавши пісню "Українські вареники", а пісня "Сало" очолила топ світових музичних платформ.

"Соціальні мережі – це ваш медіабізнес! Власний бренд – це успіх. Якщо вас немає в трендах – вас немає ніде! Аудиторія – це вплив, підписники – це капітал, а увага – нова валюта", – підкреслив Михайло Поплавський.

Власний бренд – це успіх і популярність, – ПоплавськийФото: майстер-клас Михайла Поплавського (пресслужба)

Ментор закликав студентів формувати особистий імідж, мислити стратегічно та бути в авангарді нових медійних тренді.

"Підтримуйте українське! Створюйте власні українські бренди! Будьте в тренді! Світ має знати, що ми українці, ми є нація і ми є народ! Тримаймо разом українську хвилю!", – наголосив Поплавський.

