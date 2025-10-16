ua en ru
Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский

Четверг 16 октября 2025 11:49
UA EN RU
Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский
Автор: Илона Свиридова

В Киевском университете культуры прошел мастер-класс Михаила Поплавского "Украинский бренд в социальных сетях".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Поплавского в Instagram.

В рамках авторского курса "Акулы PR" корифей украинского пиара, популярный блогер, основатель первой в Украине кафедры связей с общественностью (1996 года), ректор Университета культуры Михаил Поплавский поделился со студентами собственным видением развития украинского контента в цифровом пространстве.

Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский

Профессор подчеркнул, что социальные сети стали основным инструментом коммуникации XXI века.

"Социальные сети – основа коммуникации с миром. Наша главная задача – популяризация национальных проектов, украинских песен и украиноязычного контента. Мы демонстрируем миру украинскую идентичность, культуру и традиции", – отметил Поплавский.

Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский

Михаил Поплавский более 30 лет в медиапространстве, 15 лет в социальных сетях и имеет более 10 миллионов подписчиков. Он на своем примере показал, как построить сильный личный бренд в медиа и подчеркнул, что соцсети – это самый мощный инструмент продвижения университетского бренда, поддержки имиджа и формирования доверия.

"Сегодня социальные сети – это платформа для создания и развития сильного личного бренда. Украинский бренд "Михаил Поплавский" стал толчком к развитию Университета культуры. И сегодня мы имеем лучший творческий университет в Украине и Европе", – говорит ректор Университета культуры.

Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский

Во время мастер-класса ректор вспомнил о создании первого в мире факультатива TiкToк, продемонстрировал статистику охвата университетских и личных страниц в Instagram, Facebook и YouTube, а также поделился кейсами проектов, которые набрали миллионы просмотров.

Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский

Ярким примером популярности контента Михаила Поплавского стал TikTok, который создал победитель Евровидения-2024, швейцарский рэпер Nemo, использовав песню "Украинские вареники", а песня "Сало" возглавила топ мировых музыкальных платформ.

"Социальные сети – это ваш медиа-бизнес! Собственный бренд – это успех. Если вас нет в трендах – вас нет нигде! Аудитория – это влияние, подписчики – это капитал, а внимание – новая валюта", – подчеркнул Михаил Поплавский.

Собственный бренд – это успех и популярность, – Поплавский

Ментор призвал студентов формировать личный имидж, мыслить стратегически и быть в авангарде новых медийных трендов.

"Поддерживайте украинское! Создавайте собственные украинские бренды! Будьте в тренде! Мир должен знать, что мы украинцы, мы нация и мы народ! Держим вместе украинскую волну!", – подчеркнул Поплавский.

