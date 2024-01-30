У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

Зазначається, що таким чином суд задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах держави.

Як було встановлено, в Харківській області відповідні земельні ділянки "незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб".

У прокуратурі додають, що вказані землі фактично є землями прикордонної смуги, і вони повинні використовуватись "виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора".

Нині триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду, а після набрання ним законної сили вживатимуться заходи щодо його повного фактичного виконання.

"Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України", - йдеться в заяві.

Також у прокуратурі зауважили, що це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.

Було оприлюднено схеми трьох земельних ділянок у Харківській області біля кордону з РФ.

Справи із землею

Нагадаємо, близько тижня тому в Одеській області розкрили схему із заволодіння землею на узбережжі Дністровського лиману. Фігурантом є голова сільради Білгород-Дністровського району, якому повідомили про підозру.

Перед тим в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.

Також раніше повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.

