UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

Ілюстративне фото: в Харківській області не дали вивести з державної власності земельні ділянки (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Господарський суд Харківської області вирішив повернути у власність держави три земельні ділянки прикордонної смуги уздовж українсько-російського кордону загальною площею 566 га та вартістю понад 3,5 мільярди гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що таким чином суд задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах держави. 

Як було встановлено, в Харківській області відповідні земельні ділянки "незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб".

У прокуратурі додають, що вказані землі фактично є землями прикордонної смуги, і вони повинні використовуватись "виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора".

Нині триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду, а після набрання ним законної сили вживатимуться заходи щодо його повного фактичного виконання. 

"Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України", - йдеться в заяві.

Також у прокуратурі зауважили, що це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.

Було оприлюднено схеми трьох земельних ділянок у Харківській області біля кордону з РФ.

 

Справи із землею

Нагадаємо, близько тижня тому в Одеській області розкрили схему із заволодіння землею на узбережжі Дністровського лиману. Фігурантом є голова сільради Білгород-Дністровського району, якому повідомили про підозру.

Перед тим в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.

Також раніше повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.
 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Земельні ділянкиХарків