Власники санаторію "Червона калина" закликали Верховний Суд до об’єктивного розгляду справи

AREGY U заявляє про рейдерське захоплення оздоровчого закладу та вказує на порушення судової практики з боку місцевих судів.

Як зазначають у компанії, після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 31 жовтня 2024 року скасував рішення першої та апеляційної інстанцій у справі №918/124/23, Господарський суд Рівненської області та Північно-західний апеляційний господарський суд повторно винесли аналогічні, на думку захисту, незаконні рішення, попри надані вказівки Верховного Суду.

"Ми віримо в об’єктивність Верховного Суду, який вже одного разу скасував незаконні рішення та повернув справу на новий розгляд. Проте тепер знову бачимо ідентичні ухвали, які фактично ігнорують позицію касаційної інстанції. Це підриває довіру до судової системи", - заявила Катерина Сива, керівниця "AREGY U" та онука засновника санаторію, його законна спадкоємиця.

Що відомо про конфлікт навколо "Червоної калини"

Санаторій "Червона калина" протягом десятиліть функціонував як одна з провідних оздоровчих установ регіону.

У грудні 2022 року Катерина Сива стала власником 91,8% корпоративних прав Санаторію і завила про захоплення оздоровчого закладу рейдерами.

За її словами, у "захопленні" санаторію рейдери "усліпу" використовують 84-річну Світлану Сиву, яка є лише міноритарною акціонеркою (3,2%) і дружиною рідного брата її діда та жодного відношення до санаторію вона не має.

Як кажуть представники компанії "AREGY U", нині на території Санаторію рейдерами планується приватна забудова, зокрема - знищення каплички та музею Лесі Українки, що розташовані на території дендропарку.

Захист також повідомляє про силове захоплення комплексу та примусове виведення персоналу з приміщень без належної передачі державного та орендованого майна.

У квітні 2024 року компанія повторно звернулася до правоохоронних органів та Фонду державного майна.

"Маємо фактично однакові судові рішення, складені як "під копірку". Нам відмовляли у відводах суддів, ухвалювались рішення, які дозволяють відчуження майна - попри заборону таких дій. Це ознаки спланованого захоплення з боку осіб, пов’язаних із місцевими чиновниками та бізнесом", - прокоментував адвокат Роман Титикало.

За даними ЗМІ, до конфлікту навколо "Червоної калини" може бути причетним депутат Рівненської облради Володимир Рашовський, якого пов’язують із забудовою території санаторію.

Власники "Червоної калини" звернулися до Верховного Суду

AREGY U закликала Верховний Суд ухвалити справедливе рішення, а також звернулась до влади, народних депутатів та громадськості з проханням звернути увагу на ситуацію навколо санаторію.

У компанії вважають блюзнірством під час війни забирати незаконними шляхами з використанням впливу на суд санаторій "Червона калина", будувати на його базі басейн Ривьера Калина Резорт, який, за планами рейдерів, має стати основою елітного коттеджного містечка.

"І все це замість допомоги ВСУ, розвитку медичної та реабілітаційної сфери, якою займалося та продовжує займатися Aregy U. Дуже сподіваємося на справедливе рішення Верховного Суду, яке дасть можливість продовжити справу дідуся, допомагати у лікуванні та реабілітації тих, хто цього потребує", - сказала Катерина Сива.