Власники клубів НФЛ схвалили продаж "Вашингтона" за рекордні гроші: легенда НБА в справі

Ден Снайдер отримав дозвіл колег-власників на продаж столичної команди. Він володів контрольним пакетом акцій "Коммандерс" із 1999 року.

"Вашингтон" орієнтовно за 6,05 млрд доларів переходить під опіку групи інвесторів на чолі з Джошем Гаррісом. До переліку нових власників увійшов і культовий баскетболіст Джонсон, який раніше проявляв інтерес до "Денвер Бронкос". Угода з продажу "Коммандерс" – рекордна в історії НФЛ.

"Я відчуваю величезну відповідальність перед містом Вашингтон. Я знаю, що повинен зробити. Усе зводиться до перемог. Це залежить від мене та нашої групи власників. Це те, що ми збираємося зробити", – заявив Гарріс.

Що відомо про "Вашингтон Коммандерс"

Заснований у 1932 році клуб, змагається у Східному дивізіоні НФЛ. До 1937-го виступав у Бостоні. Попередня назва – "Вашингтон Редскінс" – використовувалася до 2020 року.

Дворазовий переможець чемпіонату НФЛ (1937, 1942) та триразовий тріумфатор Супербоула (1982, 1987, 1991). У 1997 році команда переїхала на нову арену – "Федекс-філд", що вміщує 62 тисячі глядачів. Найпринциповіші опоненти – "Даллас Ковбойс", "Філадельфія Іглз", "Нью-Йорк Джаєнтс".

Із "Коммандерс" пов'язане напівжартівливе "Правило "Вашингтона". Згідно з ним, якщо столична команда здобуває перемогу напередодні виборів, то чинний президент або правляча партія набирають більшість голосів.