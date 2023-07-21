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Владельцы клубов НФЛ одобрили продажу "Вашингтона" за рекордные деньги: легенда НБА в деле

Фото: Коммандерс с юными фанатами (facebook.com/Commanders)
Автор: Антон Федорцив

Акционеры клубов Национальной футбольной лиги согласились с продажей "Вашингтон Коммандерс" группе инвесторов, в которую входит пятикратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НФЛ.

Дэн Снайдер получил разрешение коллег-собственников на продажу столичной команды. Он владел контрольным пакетом акций "Коммандерс" с 1999 года.

"Вашингтон" ориентировочно за 6,05 млрд долларов переходит под опеку группы инвесторов во главе с Джошем Гаррисом. В перечень новых владельцев вошел и культовый баскетболист Джонсон, ранее проявлявший интерес к "Денвер Бронкос". Соглашение по продаже "Коммандерс" – рекордное в истории НФЛ.

"Я чувствую огромную ответственность перед городом Вашингтон. Я знаю, что должен сделать. Все сводится к победам. Это зависит от меня и нашей группы владельцев. Это то, что мы собираемся сделать", – заявил Гаррис.

Что известно о "Вашингтон Коммандерс"

Основанный в 1932 году клуб, соперничает в Восточном дивизионе НФЛ. До 1937-го выступал в Бостоне. Предыдущее название – "Вашингтон Редскинс" – использовалось до 2020 года.

Двукратный победитель чемпионата НФЛ (1937, 1942) и трехкратный триумфатор Супербоула (1982, 1987, 1991). В 1997 году команда переехала на новую арену – "Федэкс-филд", вмещающую 62 тысячи зрителей. Самые принципиальные оппоненты – "Даллас Ковбойс", "Филадельфия Иглз", "Нью-Йорк Джайентс".

С "Коммандерс" связано полушутливое "Правило "Вашингтона". Согласно ему, если столичная команда одерживает победу накануне выборов, то действующий президент или правящая партия набирают большинство голосов.

К слову, ранее Леброн Джеймс сменил игровой номер перед новым сезоном НБА.

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