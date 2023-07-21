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Власники клубів НФЛ схвалили продаж "Вашингтона" за рекордні гроші: легенда НБА в справі

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Вашингтон, П'ятниця 21 липня 2023 14:29
Власники клубів НФЛ схвалили продаж "Вашингтона" за рекордні гроші: легенда НБА в справі Фото: "Коммандерс" із юними фанатами (facebook.com/Commanders)
Автор: Антон Федорців

Акціонери клубів Національної футбольної ліги погодилися з продажем "Вашингтон Коммандерс" групі інвесторів, до якої входить п'ятиразовий переможець Національної баскетбольної асоціації Меджик Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НФЛ.

Ден Снайдер отримав дозвіл колег-власників на продаж столичної команди. Він володів контрольним пакетом акцій "Коммандерс" із 1999 року.

"Вашингтон" орієнтовно за 6,05 млрд доларів переходить під опіку групи інвесторів на чолі з Джошем Гаррісом. До переліку нових власників увійшов і культовий баскетболіст Джонсон, який раніше проявляв інтерес до "Денвер Бронкос". Угода з продажу "Коммандерс" – рекордна в історії НФЛ.

"Я відчуваю величезну відповідальність перед містом Вашингтон. Я знаю, що повинен зробити. Усе зводиться до перемог. Це залежить від мене та нашої групи власників. Це те, що ми збираємося зробити", – заявив Гарріс.

Що відомо про "Вашингтон Коммандерс"

Заснований у 1932 році клуб, змагається у Східному дивізіоні НФЛ. До 1937-го виступав у Бостоні. Попередня назва – "Вашингтон Редскінс" – використовувалася до 2020 року.

Дворазовий переможець чемпіонату НФЛ (1937, 1942) та триразовий тріумфатор Супербоула (1982, 1987, 1991). У 1997 році команда переїхала на нову арену – "Федекс-філд", що вміщує 62 тисячі глядачів. Найпринциповіші опоненти – "Даллас Ковбойс", "Філадельфія Іглз", "Нью-Йорк Джаєнтс".

Із "Коммандерс" пов'язане напівжартівливе "Правило "Вашингтона". Згідно з ним, якщо столична команда здобуває перемогу напередодні виборів, то чинний президент або правляча партія набирають більшість голосів.

До слова, раніше Леброн Джеймс змінив ігровий номер перед новим сезоном НБА.

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