Власники клубів НФЛ схвалили продаж "Вашингтона" за рекордні гроші: легенда НБА в справі

Ден Снайдер отримав дозвіл колег-власників на продаж столичної команди. Він володів контрольним пакетом акцій "Коммандерс" із 1999 року.

"Вашингтон" орієнтовно за 6,05 млрд доларів переходить під опіку групи інвесторів на чолі з Джошем Гаррісом. До переліку нових власників увійшов і культовий баскетболіст Джонсон, який раніше проявляв інтерес до "Денвер Бронкос". Угода з продажу "Коммандерс" – рекордна в історії НФЛ.

"Я відчуваю величезну відповідальність перед містом Вашингтон. Я знаю, що повинен зробити. Усе зводиться до перемог. Це залежить від мене та нашої групи власників. Це те, що ми збираємося зробити", – заявив Гарріс.

Заснований у 1932 році клуб, змагається у Східному дивізіоні НФЛ. До 1937-го виступав у Бостоні. Попередня назва – "Вашингтон Редскінс" – використовувалася до 2020 року.

Дворазовий переможець чемпіонату НФЛ (1937, 1942) та триразовий тріумфатор Супербоула (1982, 1987, 1991). У 1997 році команда переїхала на нову арену – "Федекс-філд", що вміщує 62 тисячі глядачів. Найпринциповіші опоненти – "Даллас Ковбойс", "Філадельфія Іглз", "Нью-Йорк Джаєнтс".

Із "Коммандерс" пов'язане напівжартівливе "Правило "Вашингтона". Згідно з ним, якщо столична команда здобуває перемогу напередодні виборів, то чинний президент або правляча партія набирають більшість голосів.

NFL clubs unanimously approve Washington Commanders sale to group led by Josh Harris and includes Magic Johnson and additional partners. pic.twitter.com/0C11f7hPQP