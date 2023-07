Владельцы клубов НФЛ одобрили продажу "Вашингтона" за рекордные деньги: легенда НБА в деле

Дэн Снайдер получил разрешение коллег-собственников на продажу столичной команды. Он владел контрольным пакетом акций "Коммандерс" с 1999 года.

"Вашингтон" ориентировочно за 6,05 млрд долларов переходит под опеку группы инвесторов во главе с Джошем Гаррисом. В перечень новых владельцев вошел и культовый баскетболист Джонсон, ранее проявлявший интерес к "Денвер Бронкос". Соглашение по продаже "Коммандерс" – рекордное в истории НФЛ.

"Я чувствую огромную ответственность перед городом Вашингтон. Я знаю, что должен сделать. Все сводится к победам. Это зависит от меня и нашей группы владельцев. Это то, что мы собираемся сделать", – заявил Гаррис.

Основанный в 1932 году клуб, соперничает в Восточном дивизионе НФЛ. До 1937-го выступал в Бостоне. Предыдущее название – "Вашингтон Редскинс" – использовалось до 2020 года.

Двукратный победитель чемпионата НФЛ (1937, 1942) и трехкратный триумфатор Супербоула (1982, 1987, 1991). В 1997 году команда переехала на новую арену – "Федэкс-филд", вмещающую 62 тысячи зрителей. Самые принципиальные оппоненты – "Даллас Ковбойс", "Филадельфия Иглз", "Нью-Йорк Джайентс".

С "Коммандерс" связано полушутливое "Правило "Вашингтона". Согласно ему, если столичная команда одерживает победу накануне выборов, то действующий президент или правящая партия набирают большинство голосов.

NFL clubs unanimously approve Washington Commanders sale to group led by Josh Harris and includes Magic Johnson and additional partners. pic.twitter.com/0C11f7hPQP