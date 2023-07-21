ua ru
Пт, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Владельцы клубов НФЛ одобрили продажу "Вашингтона" за рекордные деньги: легенда НБА в деле

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 21 июля 2023 14:29
Владельцы клубов НФЛ одобрили продажу "Вашингтона" за рекордные деньги: легенда НБА в деле Фото: Коммандерс с юными фанатами (facebook.com/Commanders)
Автор: Антон Федорцив

Акционеры клубов Национальной футбольной лиги согласились с продажей "Вашингтон Коммандерс" группе инвесторов, в которую входит пятикратный победитель Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НФЛ.

Дэн Снайдер получил разрешение коллег-собственников на продажу столичной команды. Он владел контрольным пакетом акций "Коммандерс" с 1999 года.

"Вашингтон" ориентировочно за 6,05 млрд долларов переходит под опеку группы инвесторов во главе с Джошем Гаррисом. В перечень новых владельцев вошел и культовый баскетболист Джонсон, ранее проявлявший интерес к "Денвер Бронкос". Соглашение по продаже "Коммандерс" – рекордное в истории НФЛ.

"Я чувствую огромную ответственность перед городом Вашингтон. Я знаю, что должен сделать. Все сводится к победам. Это зависит от меня и нашей группы владельцев. Это то, что мы собираемся сделать", – заявил Гаррис.

Что известно о "Вашингтон Коммандерс"

Основанный в 1932 году клуб, соперничает в Восточном дивизионе НФЛ. До 1937-го выступал в Бостоне. Предыдущее название – "Вашингтон Редскинс" – использовалось до 2020 года.

Двукратный победитель чемпионата НФЛ (1937, 1942) и трехкратный триумфатор Супербоула (1982, 1987, 1991). В 1997 году команда переехала на новую арену – "Федэкс-филд", вмещающую 62 тысячи зрителей. Самые принципиальные оппоненты – "Даллас Ковбойс", "Филадельфия Иглз", "Нью-Йорк Джайентс".

С "Коммандерс" связано полушутливое "Правило "Вашингтона". Согласно ему, если столичная команда одерживает победу накануне выборов, то действующий президент или правящая партия набирают большинство голосов.

К слову, ранее Леброн Джеймс сменил игровой номер перед новым сезоном НБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА
NEWS
"Прилеты" в Одесской и Черниговской областях: детали очередной ракетной атаки РФ
"Прилеты" в Одесской и Черниговской областях: детали очередной ракетной атаки РФ
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста