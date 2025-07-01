У власника нового казино в "Прем’єр-Палаці" знайшли звʼязки з спецслужбами РФ

Один із громадян Болгарії, причетних до створення нового казино в готелі "Прем’єр-Палац" у центрі Києва, має зв’язки з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН .

Згідно з розслідуванням, власник компанії "ГПП Прем’єр-Палац" Георгій Папазкі, а також пов'язаний з ним бізнесмен Міхайло Севдієв, у 2024–2025 роках зареєстрували в готелі дві фірми, що планують займатися організацією азартних ігор. Водночас обидва мають спільний бізнес у Болгарії - компанію Pate Play Ltd., що спеціалізується на розробці грального програмного забезпечення.

Автори матеріалу зазначають, що Папазкі - один із найвпливовіших гральних операторів Болгарії та партнер скандального бізнесмена Васила Божкова, який перебуває під санкціями США за "зусилля зі створення каналів російського впливу на болгарську владу".

У публікації також зазначається, що за інформацією росЗМІ, Божкова від екстрадиції з ОАЕ особисто врятував директор зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. А після цього фінансування проросійської болгарської партії МЄЧ перейшло до Папазкі, який, за твердженням журналістів, може бути дотичним до відмивання коштів російського походження через гральний бізнес.

Крім того, Папазкі фігурував у кримінальних провадженнях, зокрема у справі про замовне вбивство в Болгарії в 1990-х роках. Його брат, Вальтер Папазкі, засуджений у цій справі, а сам Георгій, за даними болгарської преси, тривалий час перебував у розшуку Інтерполу.

Готель "Прем’єр-Палац", на базі якого планується відкриття казино, наразі є об’єктом судового розгляду - Міністерство юстиції України домагається його конфіскації як активу, що належить підсанкційним російським бізнесменам - Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Михайлу Воєводіну.

Видання також зазначає, що через реформу регулювання галузі і заміну КРАІЛ новим агентством "ПлейСіті" видача ліцензій наразі призупинена, однак Папазкі та Севдієв активно намагаються їх отримати.