У владельца нового казино в "Премьер-Палаце" нашли связи со спецслужбами РФ

Один из граждан Болгарии, причастных к созданию нового казино в отеле "Премьер-Палац" в центре Киева, имеет связи с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

Согласно расследованию, владелец компании "ГПП Премьер-Палац" Георгий Папазки, а также связанный с ним бизнесмен Михаил Севдиев, в 2024-2025 годах зарегистрировали в отеле две фирмы, которые планируют заниматься организацией азартных игр. При этом оба имеют общий бизнес в Болгарии - компанию Pate Play Ltd., специализирующуюся на разработке игорного программного обеспечения.

Авторы материала отмечают, что Папазки - один из самых влиятельных игорных операторов Болгарии и партнер скандального бизнесмена Васила Божкова, который находится под санкциями США за "усилия по созданию каналов российского влияния на болгарскую власть".

В публикации также отмечается, что по информации росСМИ, Божкова от экстрадиции из ОАЭ лично спас директор внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. А после этого финансирование пророссийской болгарской партии МЕЧ перешло к Папазки, который, по утверждению журналистов, может быть причастен к отмыванию средств российского происхождения через игорный бизнес.

Кроме того, Папазки фигурировал в уголовных производствах, в частности в деле о заказном убийстве в Болгарии в 1990-х годах. Его брат, Вальтер Папазки, осужден по этому делу, а сам Георгий, по данным болгарской прессы, долгое время находился в розыске Интерпола.

Отель "Премьер-Палац", на базе которого планируется открытие казино, сейчас является объектом судебного разбирательства - Министерство юстиции Украины добивается его конфискации как актива, принадлежащего подсанкционным российским бизнесменам - Александру Бабакову, Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину.

Издание также отмечает, что из-за реформы регулирования отрасли и замены КРАИЛ новым агентством "ПлейСити" выдача лицензий пока приостановлена, однако Папазки и Севдиев активно пытаются их получить.