Власник "Яндекса" хоче продати частку своїх активів та покинути ринок РФ, - Reuters

Серед претендентів на участь у торгах беруть участь олігархи Володимир Потанін (генеральний директор "Норнікеля" - ред.) та Вагіт Алекперков (співзасновник "Лукойлу" - ред.).

Іншими потенційними претендентами є основний акціонер "Сєвєрсталі" Олексій Мордашов та державний банк ВТБ. Також покупкою активів "Яндекса" зацікавився колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович та бізнесмен Олександр Абрамов.

Yandex NV (материнська компанія – ред.) вирішила відмовитися від свого основного бізнесу в Росії. Компанія розвиватиме чотири нові підрозділи на міжнародному рівні.

"Яндекс"

Транснаціональна компанія в галузі інформаційних технологій, чия головна юридична особа зареєстрована в Нідерландах, що володіє однойменною системою пошуку в інтернеті, інтернет-порталом та веб-службами у кількох країнах.

Найбільш помітне становище займає на ринках Росії, Білорусі та Казахстану. Головною компанією холдингу є зареєстроване у Нідерландах у 2004 році акціонерне товариство Yandex N.V.