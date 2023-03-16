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Біржа Nasdaq виключила акції російських компаній із лістингу

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США, Четвер 16 березня 2023 09:57
Біржа Nasdaq виключила акції російських компаній із лістингу Фото: "Яндекс" підпав під делістинг (yandex.ru)
Автор: Олександр Білоус

Фондова біржа Nasdaq повідомила російську інтернет-компанію "Яндекс" та компанію електронної комерції Ozon про те, що їхні акції будуть виключені з лістингу через рік після того, як торги їхніми цінними паперами були припинені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Nasdaq призупинила торги цінними паперами низки компаній, які працюють на території Росії, через кілька днів після того, як 24 лютого 2022 року російська армія вторглася в Україну.

У повідомленні Nasdaq відзначається "збережені геополітичні обставини, що впливають на Росію", і їх потенційний вплив на "Яндекс".

"Яндекс" та Ozon заявили, що оскаржуватимуть це рішення. Жодна з компаній не потрапила під західні санкції, хоча деякі з топ-менеджерів "Яндекса" опинилися під санкціями.

Обидві компанії заявили, що рекрутер Headhunter і постачальник платіжних послуг Qiwi також повідомили про своє очікуване виключення зі списку Nasdaq.

"Яндекс", який називали "російським Google", щосили намагався збалансувати внутрішній тиск з інтересами західних інвесторів і торік продав свою стрічку новин і домашню сторінку контрольованому державою конкуренту ВКонтакте.

Холдингова компанія "Яндекса", зареєстрована в Нідерландах, згодом оголосила про плани відмовитися від володіння та контролю над більшою частиною Групи Яндекс, включаючи її основні підприємства, які дають дохід.

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