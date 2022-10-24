Власник мережі ресторанів KFC продає бізнес в Росії, - Bloomberg

"Власник мережі закладів швидкого харчування KFC, йде з Росії та продає свій бізнес компанії Smart Service Ltd., якою керує один із існуючих там франчайзі KFC", - йдеться у повідомленні.

Новий власник буде відповідати за ребрендинг ресторанів на концепції та збереження співробітників компанії. Yum заявив, що після транзакції припинить будь-яку корпоративну присутність у Росії.

Аналоги, включаючи McDonald’s Corp., також вийшли з Росії після вторгнення країни в Україну на початку цього року. Раніше Yum повідомляла, що в червні продала Pizza Hut в Росії місцевому оператору, який почав ребрендинг закладів. Компанія Yum, яка також володіє Taco Bell, заявила в серпні, що зачинила 1112 одиниць у Росії зі своїх глобальних магазинів, що становить приблизно 4% від загальної кількості магазинів KFC. Акції Yum о 14:40 впали на 2,6% до $108,11. В Нью-Йорку. Протягом минулого тижня компанія втратила 20% у 2022 році.

KFC

Американська мережа ресторанів швидкого харчування, що спеціалізуються на стравах із курятини. Нині мережа KFC представлена ​​в Україні та загалом 110 країнах світу - це більше 16 000 точок, в яких щодня обслуговуються близько 12 000 000 клієнтів.