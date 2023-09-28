Власник магазинів IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії

Навесні 2022 року Inter IKEA Group і Ingka Group оголосили про припинення діяльності IKEA в Росії та Білорусі через війну в Україні, а також через перебої в ланцюжках поставок по всьому світу. Усі магазини IKEA в Росії (всього 17 магазинів) закрилися влітку 2022 року.

"Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів "МЕГА" дочірньої компанії групи "Газпромбанку", - йдеться у повідомленні.

Компанія остаточно покинула російський ринок

Зазначається, що Ingka Centres вела бізнес у Росії понад 20 років. У компанії уточнили, що продаж усього російського портфеля торгових центрів потребував часу, оскільки це делікатний, дуже складний і конфіденційний процес.

Після продажу торгових центрів Ingka Centres не веде операційної діяльності в Росії.

Наприкінці липня Ingka Centres, якій належали торгово-розважальні центри "Мега", продала офісний комплекс "Хімки бізнес-парк" (42 000 кв. м), розташований на вул. Ленінградській у Хімках.

Ingka Group

Вона належить зареєстрованій у Нідерландах Stichting Ingka Foundation - фундації, заснованій у 1982 році Інгваром Кампрадом, шведським мільярдером і власником IKEA. Ingka є одним із найбільших благодійних фондів у світі.

Вихід іноземних компаній з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Вчора одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Також тютюновий гігант British American Tobacco остаточно продав свій бізнес в Росії та Білорусі.