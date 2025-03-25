Власник житла чи орендар: хто насправді має оплачувати послуги рієлтора

Хто має оплачувати послуги рієлтора

"В Україні зазвичай рієлтор отримує винагороду від однієї зі сторін угоди - або від орендодавця - власника квартири, або від орендаря. Проте, хто саме платить, залежить від практики на ринку та домовленості між сторонами", - каже експерт.

Поширеною є практика, коли рієлтор отримує винагороду від власника житла, оскільки саме він (орендодавець) є тією стороною, яка ініціює процес здачі квартири в оренду. Власник зазвичай сплачує рієлтору комісію за пошук орендаря, організацію переглядів та оформлення угоди.

"Орендар сплачує комісійні рієлтору в тому випадку, якщо саме він звертається до агента для пошуку житла. Це часто буває при пошуку оренди через агентства, які працюють переважно з орендарями, а не з власниками", - зазначає Дерлюк.

В Києві у більшості випадків досить поширена практика, коли саме орендар сплачує комісію агенції нерухомості.

"З юридичної точки зору, комісія може бути зафіксована в договорі між рієлтором та тією стороною, яка ініціює звернення до агента, тому послугу оплачує той, хто її замовляє", - додає експерт.

Однак, за словами Дерлюка, на практиці це може змінюватися залежно від умов конкретної угоди та домовленості між сторонами.

Які ризики пошуку та здачі житла без рієлтора

Експерт наголошує, що як власники, так і орендарі ризикують нажито собі проблем, якщо здаватимуть/шукатимуть житло без рієлтора.

Які недоліки роботи "напряму":

більше часу і зусиль: власники повинні самі шукати орендарів, перевіряти їх, проводити переговори та укладати договір;

ризик юридичних проблем: без допомоги професійного експерта з нерухомості чи агенції є ймовірність, що договір буде складено неправильно, що може призвести до юридичних труднощів у майбутньому.

"Щоб мінімізувати ризики, важливо ретельно перевіряти умови, укладати чіткий договір і при необхідності звертатися за юридичною допомогою та до перевірених і кваліфікованих експертів з нерухомості", - говорить Дерлюк.