Власник житла чи орендар: хто насправді має оплачувати послуги рієлтора

У більшості випадків квартири здають через рієлторів. Переважно за їхні послуги потрібно платити 50% від вартості оренди житла.
РБК-Україна розпитало експерта з нерухомості Олега Дерлюка про те, хто має оплачувати послуги рієлтора при укладанні договору про оренду - власник чи орендар.
"В Україні зазвичай рієлтор отримує винагороду від однієї зі сторін угоди - або від орендодавця - власника квартири, або від орендаря. Проте, хто саме платить, залежить від практики на ринку та домовленості між сторонами", - каже експерт.
Поширеною є практика, коли рієлтор отримує винагороду від власника житла, оскільки саме він (орендодавець) є тією стороною, яка ініціює процес здачі квартири в оренду. Власник зазвичай сплачує рієлтору комісію за пошук орендаря, організацію переглядів та оформлення угоди.
"Орендар сплачує комісійні рієлтору в тому випадку, якщо саме він звертається до агента для пошуку житла. Це часто буває при пошуку оренди через агентства, які працюють переважно з орендарями, а не з власниками", - зазначає Дерлюк.
В Києві у більшості випадків досить поширена практика, коли саме орендар сплачує комісію агенції нерухомості.
"З юридичної точки зору, комісія може бути зафіксована в договорі між рієлтором та тією стороною, яка ініціює звернення до агента, тому послугу оплачує той, хто її замовляє", - додає експерт.
Однак, за словами Дерлюка, на практиці це може змінюватися залежно від умов конкретної угоди та домовленості між сторонами.
Експерт наголошує, що як власники, так і орендарі ризикують нажито собі проблем, якщо здаватимуть/шукатимуть житло без рієлтора.
Які недоліки роботи "напряму":
"Щоб мінімізувати ризики, важливо ретельно перевіряти умови, укладати чіткий договір і при необхідності звертатися за юридичною допомогою та до перевірених і кваліфікованих експертів з нерухомості", - говорить Дерлюк.
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