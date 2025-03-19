Ціни захмарні. Скільки коштує оренда житла у європейських столицях і де найдорожча

Київ залишається однією із найдоступніших для життя столиць Європи. Оренда житла тут майже вдвічі дешевша, ніж у Варшаві, та більш як вп'ятеро - ніж у Лондоні.

РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo розповідає, які ціни на житло у Європі.

Лондон

Вартість життя у Лондоні на 173,1% дорожча за Київ, а оренда на 407,8%. Що є рекордним показником із переліку міст, розглянутих у цьому матеріалі.

За скільки здають житло у Лондоні:

однокімнатна квартира у центрі - 2 219 фунта (120 тисяч гривень), на околицях - 1 623,96 фунта (85 тисяч гривень);

двокімнатна квартира - 2 500 - 3200 євро (135-172 тисячі гривень);

трикімнатна квартира в центрі - 4 218 фунта (227 тисяч гривень), на околицях - 2 744 фунти (148 тисяч гривень).

Оголошення про оренду в Лондоні (скриншот сайту housinganywhere.com)

Париж

Життя у Парижі обходить на 142,3% дорожче, ніж у Києві, а орендна плата на 197,9% вища.

Які ціни на житло:

однокімнатна квартира в центрі міста - 1 365 євро (62 тисяч гривень), на околицях - 1018 євро (46 тисяч гривень);

двокімнатна квартира - 1700 - 2200 євро (77-99 тисяч гривень);

трикімнатна квартира в центрі - 3 082 євро (140 тисяч гривень), на околицях - 2 080 євро (94 тисячі гривень).

Оголошення про оренду кімнат у Парижі (скриншот сайту housinganywhere.com)

Берлін

Загалом життя у Берліні дорожче на 115,9%, ніж у Києві, а вартість оренди в середньому вища на 139%.

У німецькій столиці житло здають за:

однокімнатна квартира в центрі міста - 1 218,90 євро (55 тисяч гривень), на околицях - 897,96 євро (40 тисяч гривень);

двокімнатна квартира - від 1300 до 1900 євро (59-86 тисяч гривень);

трикімнатна квартира в центрі міста 2 239 євро (101 тисяча гривень), на околицях - 1 678,18 євро (76 тисяч гривень).

Вартість оренди житла у Берліні (скриншот сайту housinganywhere.com)

Мадрид

В середньому життя у Мадриді на 74% дорожче за Київ, а ціни на оренду житла на 142,8% вищі.

Вартість оренди у Мадриді:

однокімнатна квартира в центрі - 1 341,67 євро (60 тисяч гривень), на околицях - 959,47 євро (43 тисячі гривень);

двокімнатна квартира - 1500 євро (68 тисяч гривень);

трикімнатна квартира в центрі - 2 296,90 євро (104 тисячі), на околицях - 1 534 євро (70 тисяч гривень).

Оголошення про оренду кімнат у Мадриді (скриншот сайту housinganywhere.com)

Прага

Життя у Празі на 65,8% дорожча за Київ, а оренда на 100%.

Які ціни на житло у Празі:

однокімнатна квартира у центрі - 25 564 крон (46 тисяч гривень), на околицях - 19 250 крон (34 тисячі гривень);

двокімнатна квартира - від 36 тисяч крон (64 тисячі гривень);

трикімнатна квартира в центрі - 47 837,84 крони (86 тисяч гривень), на околицях - 33 742,86 крони (60 тисяч гривень).

Оголошення про оренду у Празі (скриншот сайту housinganywhere.com)

Варшава

Життя у Варшаві дорожче за Київ на 58,4%, а орендна плата на 98,4%.

Квартири у Варшаві здають за:

однокімнатна квартира у центрі - 4 192,91 злотих (42 тисячі гривень), на околицях - 3 348,81 злотих (34 тисячі гривень);

двокімнатна квартира - 4000 - 4 500 тисяч злотих (40-45 тисяч гривень);

трикімнатна квартира в центрі - 7 852,94 злотих (79 тисяч гривень) на околицях - 5 591,43 злотих (56 тисяч гривень).

Оголошення про оренду у Варшаві (скриншот сайту housinganywhere.com)

Київ

Вартість оренди у Києві залишається однією із найнижчих в Європі. Ціни у деяких районах української столиці стартують від 9 тисяч та доходять до 36 тисяч за однокімнатну квартиру.

Яка середня вартість оренди:

однокімнатна квартира - 16 500 гривень;

двокімнатна квартира - 25 000 гривень;

трикімнатна квартира - 41 900 гривень.

Вартість оренди у Києві (скриншот сайту ЛУН)