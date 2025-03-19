Ціни захмарні. Скільки коштує оренда житла у європейських столицях і де найдорожча
Київ залишається однією із найдоступніших для життя столиць Європи. Оренда житла тут майже вдвічі дешевша, ніж у Варшаві, та більш як вп'ятеро - ніж у Лондоні.
РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo розповідає, які ціни на житло у Європі.
Лондон
Вартість життя у Лондоні на 173,1% дорожча за Київ, а оренда на 407,8%. Що є рекордним показником із переліку міст, розглянутих у цьому матеріалі.
За скільки здають житло у Лондоні:
- однокімнатна квартира у центрі - 2 219 фунта (120 тисяч гривень), на околицях - 1 623,96 фунта (85 тисяч гривень);
- двокімнатна квартира - 2 500 - 3200 євро (135-172 тисячі гривень);
- трикімнатна квартира в центрі - 4 218 фунта (227 тисяч гривень), на околицях - 2 744 фунти (148 тисяч гривень).
Оголошення про оренду в Лондоні (скриншот сайту housinganywhere.com)
Париж
Життя у Парижі обходить на 142,3% дорожче, ніж у Києві, а орендна плата на 197,9% вища.
Які ціни на житло:
- однокімнатна квартира в центрі міста - 1 365 євро (62 тисяч гривень), на околицях - 1018 євро (46 тисяч гривень);
- двокімнатна квартира - 1700 - 2200 євро (77-99 тисяч гривень);
- трикімнатна квартира в центрі - 3 082 євро (140 тисяч гривень), на околицях - 2 080 євро (94 тисячі гривень).
Оголошення про оренду кімнат у Парижі (скриншот сайту housinganywhere.com)
Берлін
Загалом життя у Берліні дорожче на 115,9%, ніж у Києві, а вартість оренди в середньому вища на 139%.
У німецькій столиці житло здають за:
- однокімнатна квартира в центрі міста - 1 218,90 євро (55 тисяч гривень), на околицях - 897,96 євро (40 тисяч гривень);
- двокімнатна квартира - від 1300 до 1900 євро (59-86 тисяч гривень);
- трикімнатна квартира в центрі міста 2 239 євро (101 тисяча гривень), на околицях - 1 678,18 євро (76 тисяч гривень).
Вартість оренди житла у Берліні (скриншот сайту housinganywhere.com)
Мадрид
В середньому життя у Мадриді на 74% дорожче за Київ, а ціни на оренду житла на 142,8% вищі.
Вартість оренди у Мадриді:
- однокімнатна квартира в центрі - 1 341,67 євро (60 тисяч гривень), на околицях - 959,47 євро (43 тисячі гривень);
- двокімнатна квартира - 1500 євро (68 тисяч гривень);
- трикімнатна квартира в центрі - 2 296,90 євро (104 тисячі), на околицях - 1 534 євро (70 тисяч гривень).
Оголошення про оренду кімнат у Мадриді (скриншот сайту housinganywhere.com)
Прага
Життя у Празі на 65,8% дорожча за Київ, а оренда на 100%.
Які ціни на житло у Празі:
- однокімнатна квартира у центрі - 25 564 крон (46 тисяч гривень), на околицях - 19 250 крон (34 тисячі гривень);
- двокімнатна квартира - від 36 тисяч крон (64 тисячі гривень);
- трикімнатна квартира в центрі - 47 837,84 крони (86 тисяч гривень), на околицях - 33 742,86 крони (60 тисяч гривень).
Оголошення про оренду у Празі (скриншот сайту housinganywhere.com)
Варшава
Життя у Варшаві дорожче за Київ на 58,4%, а орендна плата на 98,4%.
Квартири у Варшаві здають за:
- однокімнатна квартира у центрі - 4 192,91 злотих (42 тисячі гривень), на околицях - 3 348,81 злотих (34 тисячі гривень);
- двокімнатна квартира - 4000 - 4 500 тисяч злотих (40-45 тисяч гривень);
- трикімнатна квартира в центрі - 7 852,94 злотих (79 тисяч гривень) на околицях - 5 591,43 злотих (56 тисяч гривень).
Оголошення про оренду у Варшаві (скриншот сайту housinganywhere.com)
Київ
Вартість оренди у Києві залишається однією із найнижчих в Європі. Ціни у деяких районах української столиці стартують від 9 тисяч та доходять до 36 тисяч за однокімнатну квартиру.
Яка середня вартість оренди:
- однокімнатна квартира - 16 500 гривень;
- двокімнатна квартира - 25 000 гривень;
- трикімнатна квартира - 41 900 гривень.
Вартість оренди у Києві (скриншот сайту ЛУН)
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Раніше ми порівнювали вартість життя у Києві, Варшаві та Берліні, і детально розповідали, скільки коштує оренда і базові послуги у цих містах.
Під час підготовки матеріалу використали також: дані ЛУН та housinganywhere.com.
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