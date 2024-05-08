Власник "Гуліверу" може повністю відновити виплати перед держбанками, - правління Ощадбанку

За його словами, з моменту укладення плану фінансової реструктуризації Поліщук дотримувався умов реструктуризації до початку 2022 року. Протягом першого року повномасштабного вторгнення майже всі банки України надавали своїм клієнтам кредитні канікули, тому на цей період платежі були призупинені.

У 2023 році власник БФК Gulliver ТОВ "ТРИ О" продовжив виконувати свої зобов'язання перед державними банками АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк", і в погашення кредитних зобов’язань було сплачено понад 300 млн грн. У 2024 році планується погасити ще 700 млн грн.

Крім того, на сьогодні в Україну повернувся Inditex (бутики Zara, Massimo Dutti тощо), і очікується, що протягом наступних трьох років боржнику буде під силу сплатити частину боргу, яку він не зміг виплатити на початковому етапі війни.

Мілютін нагадав, що позичальник взяв кредит на будівництво "Гуліверу" у 2006 році практично повністю в іноземній валюті, після чого сталися кризи 2008 та 2014 років, внаслідок яких борг по кредиту приблизно втричі став перевищувати ринкову вартість будівлі. Через це у 2020 році кредит реструктуризували відповідно до закону "Про фінансову реструктуризацію", який був розроблений за ініціативи МВФ та за участі представників ЄБРР та Світового банку. В процесі також брали участь експерти Rothschild, KPMG тощо.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 17 травня 2024 року має відбутися суд з питання передачі Gulliver в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в рамках розслідування справи щодо можливого ухилення ТОВ "ТРИ О" від сплати податків на майже 146 млн грн у 2019-2021 роках.

В пресслужбі "Гулівер"у вже відповіли, що досі немає доказів або судових рішень, які б підтверджували підозри слідства, а за 2019-2021 роки було сплачено понад 350 млн грн податків.