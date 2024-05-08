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Владелец "Гулливера" может полностью возобновить выплаты перед госбанками, - правление Ощадбанку

Фото: владелец "Гулливера" может полностью возобновить выплаты перед госбанками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В 2025 году инвестор многофункционального комплекса "Гулливер" Виктор Полищук может полностью возобновить выплаты по кредитным обязательствам перед государственными банками, - если не произойдет новых глобальных потрясений и "Гулливер" продолжит возобновлять деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "Ощадбанка" Арсена Милютина в колонке на "Экономической правде".

По его словам, с момента заключения плана финансовой реструктуризации Полищук соблюдал условия реструктуризации до начала 2022 года. В первый год полномасштабного вторжения почти все банки Украины предоставляли своим клиентам кредитные каникулы, поэтому на этот период платежи были приостановлены.

В 2023 году владелец БФК Gulliver ООО "ТРИ О" продолжил выполнять свои обязательства перед государственными банками АО "Ощадбанк" и АО "Укрэксимбанк", и в погашение кредитных обязательств было уплачено более 300 млн. грн. В 2024 году планируется погасить еще 700 млн. грн.

Кроме того, на сегодня в Украину вернулся Inditex (бутики Zara, Massimo Dutti и др.), и ожидается, что в течение следующих трех лет должнику будет по силам уплатить часть долга, которую он не смог выплатить на начальном этапе войны.

Милютин напомнил, что заемщик взял кредит на строительство "Гулливера" в 2006 году практически полностью в иностранной валюте, после чего произошли кризисы 2008 и 2014 годов, в результате которых долг по кредиту примерно втрое стал превышать рыночную стоимость здания. Поэтому в 2020 году кредит реструктуризировали в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации", который был разработан по инициативе МВФ и при участии представителей ЕБРР и Всемирного банка. В процессе также участвовали эксперты Rothschild, KPMG и т.д.

Напомним, накануне стало известно, что 17 мая 2024 года должен состояться суд по вопросу передачи Gulliver в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в рамках расследования дела о возможном уклонении ООО "ТРИ" О" от уплаты налогов почти на 146 млн грн в 2019-2021 годах.

В пресс-службе "Гулливер" уже ответили, что до сих пор нет доказательств или судебных решений, подтверждающих подозрения следствия, а за 2019-2021 годы было уплачено более 350 млн грн налогов.

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